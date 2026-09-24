Do ataku nożownika doszło w czwartek rano na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Policja przyjechała na miejsce około 9.30. Jak ustaliła Interia, zaatakowani zostali trzej księża i dwie osoby świeckie. Policja poinformowała, że jeden z duchownych nie przeżył, a pozostali ranni – trzech mężczyzn i jedna kobieta – zostali przewiezieni do szpitala w stanie ciężkim.

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Sprawca jest już w rękach policji. To 31-letni obywatel Ukrainy. Został zatrzymany na miejscu zdarzenia, znaleziono przy nim nóż. Na razie nieznane są jego motywy. Służby pracują na miejscu zdarzenia. Burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz poinformował, że miasto uruchomiło zarządzanie kryzysowe.

Atak nożownika rozpoczął się w kawniarni przy klasztorze

Początkowo sądzono, że do ataku doszło na terenie żeńskiego klasztoru. W rozmowie z Wirtualną Polską informacje te sprostowała siostra Barbara Dendor, przełożona żeńskiego klasztoru w Jarosławiu. – Atak miał miejsce nie u nas w żeńskim klasztorze, ale po sąsiedzku. Tam posługują bracia – podkreśliła.

Opowiedziała, że atak rozpoczął się w kawiarni prowadzonej na terenie opactwa. – Co tu dużo mówić, on nas chciał po prostu mordować. Najpierw zadawał ciosy tam, a później uciekł do kościoła – relacjonowała dla WP siostra Dendor. – Księża bronili wiernych. Uratowali ich. My jako siostry jesteśmy bezpieczne. Żadna z nas nie ucierpiała. Nie ucierpiało też żadne dziecko z przedszkola, które prowadzimy przy zakonie – dodała.

Policja na razie nie ujawnia szczegółów w sprawie. Przedstawicielka prokuratury potwierdziła zaś na antenie TVN24, że sprawca jest w rękach policji, a rannych zostało pięć osób, jedna z nich zmarła. - Na razie przesłuchiwani są świadkowie, a policja zbiera informacje o przebiegu zdarzenia – dodała. - W ciągu 48 godzin od zatrzymania będą podejmowane czynności, to czas na sformułowanie zarzutów i wniosku o tymczasowe aresztowanie – podkreśliła. Przedstawicielka prokuratury potwierdziła też, że narzędziem zbrodni najprawdopodobniej był nóż kuchenny.

