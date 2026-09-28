Czarcie jajo to młody owocnik sromotnika bezwstydnego.
Jak wyjaśnia Interia, czarcie jajo stanowi jedno z początkowych stadiów rozwoju sromotnika bezwstydnego, zwanego również sromotnikiem smrodliwym. Ma zwykle około 4–5 cm, a w środku skrywa zalążek trzonu oraz główki. W kolejnej fazie grzyb intensywnie rośnie. Z jego środka wysuwa się trzon z główką, który finalnie przyjmuje falliczny kształt.
Młode czarcie jajo ma delikatny, lekko orzechowy smak. Grzyb w tym stadium jest jadalny i można przygotować z niego np. kotlety grzybowe lub usmażyć w panierce. Sytuacja zmienia się wraz z rozwojem owocnika. Określenie „sromotnik smrodliwy” nie wzięło się znikąd. W kolejnym etapie rozwoju grzyb zaczyna wydzielać intensywny zapach przypominający padlinę i nie nadaje się już do jedzenia.
Początkujący grzybiarze oraz osoby, które do tej pory nigdy nie zbierały tego gatunku, muszą się upewnić, czy aby na pewno mają do czynienia z czarcim jajem, a nie z młodym muchomorem sromotnikowym. Oba grzyby są do siebie dość podobne w początkowym stadium. Różnicę widać dopiero po przekrojeniu. Sromotnik smrodliwy ma w środku przezroczystą, galaretowatą warstwę oraz ciemnozielony pierścień. Wnętrze młodego muchomora sromotnikowego jest natomiast białawe lub lekko zielonkawe, bez galaretki.
Czarcie jajo ma w środku charakterystyczny ciemnozielony pierścień
Jeśli nie mamy 100-proc. pewności, lepiej pozostawić grzyba w lesie. Muchomor sromotnikowy jest śmiertelnie trujący. W przypadku spożycia należy natychmiast wezwać pogotowie lub udać się na SOR.
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