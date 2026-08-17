Uczestnikom badania zadano pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki posiada odpowiednie predyspozycje, charyzmę i umiejętności, aby w przyszłości zostać głównym liderem całej polskiej prawicy?”.

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Pozytywnej odpowiedzi udzieliło łącznie 54,4 proc. ankietowanych. 31,7 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, natomiast 22,7 proc. – „raczej tak”.

Przeciwnego zdania było 28,8 proc. respondentów. W tej grupie 14,7 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 14,1 proc. – „zdecydowanie nie”. Pozostałe 16,8 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie ocenić politycznego potencjału prezydenta.

Karol Nawrocki liderem prawicy? Wyborcy opozycji zdecydowanie na „tak”

Znacznie większe różnice widać po uwzględnieniu politycznych sympatii respondentów. Największe przekonanie, że Nawrocki może w przyszłości przewodzić całej prawicy, panuje wśród wyborców ugrupowań opozycyjnych.

W tej grupie aż 81 proc. badanych pozytywnie oceniło jego predyspozycje. 57 proc. odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a kolejne 24 proc. – „raczej tak”.

Przeciwnego zdania było 13 proc. sympatyków opozycji. 10 proc. stwierdziło, że Nawrocki „raczej” nie ma odpowiednich cech do objęcia takiej roli, a 3 proc. wybrało odpowiedź „zdecydowanie nie”. Zdania nie miało 6 proc. badanych.

Zupełnie inaczej przedstawiają się wyniki wśród sympatyków obozu rządzącego. Potencjał Nawrockiego do zostania liderem całej prawicy pozytywnie oceniło 28 proc. z nich – po 14 proc. wskazało odpowiedzi „zdecydowanie tak” oraz „raczej tak”.

Większość wyborców obozu rządzącego była jednak sceptyczna. 20 proc. uznało, że prezydent „raczej” nie ma odpowiednich predyspozycji, a 33 proc. odpowiedziało „zdecydowanie nie”. Kolejne 19 proc. nie miało w tej sprawie zdania.

Sondaż: Wyborcy obu Konfederacji widzą w Nawrockim lidera prawicy

Wysokie poparcie dla ewentualnego przywództwa Nawrockiego odnotowano także wśród osób deklarujących poparcie dla obu Konfederacji. To druga – po sympatykach opozycji – grupa, w której najwięcej respondentów dostrzega w prezydencie potencjalnego lidera całej prawicy.

Łącznie 77 proc. wyborców obu Konfederacji odpowiedziało pozytywnie. 52 proc. wskazało „zdecydowanie tak”, a 25 proc. – „raczej tak”.

Negatywnie potencjał Nawrockiego oceniło 18 proc. ankietowanych z tej grupy. 17 proc. odpowiedziało „raczej nie”, natomiast zaledwie 1 proc. – „zdecydowanie nie”. Zdania nie miało 5 proc. respondentów.

Wśród osób zakwalifikowanych w badaniu do grupy „pozostałych” 19 proc. zdecydowanie zgodziło się z tezą, że Nawrocki ma predyspozycje do przewodzenia całej prawicy, a 32 proc. odpowiedziało „raczej tak”. Przeciwnego zdania było łącznie 20 proc. – 14 proc. wskazało „raczej nie”, a 6 proc. „zdecydowanie nie”. Aż 29 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.

Wirtualna Polska, komentując wyniki badania, zwróciła uwagę przede wszystkim na wysokie poparcie dla politycznego potencjału Nawrockiego po prawej stronie sceny politycznej. Portal podkreślił jednocześnie, że nawet wśród sympatyków obozu rządzącego 28 proc. respondentów uważa, że prezydent może mieć odpowiednie predyspozycje do objęcia roli lidera prawicy.

Sondaż przeprowadzono po rozłamie w największym ugrupowaniu opozycyjnym. Podziały w PiS dodatkowo otwierają dyskusję o tym, kto w przyszłości mógłby przejąć rolę politycznego przywódcy całej prawej strony sceny politycznej.

Badanie United Surveys by IBRiS zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach 7-9 sierpnia 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Zastosowano metodę mieszaną, obejmującą wywiady internetowe i telefoniczne (CAWI/CATI).