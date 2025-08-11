O. Tadeusz Rydzyk oburzony. Na antenie Radia Maryja mówił o KPO i pominięciu „najbardziej potrzebujących”

Zdaniem redemptorysty rząd „zamiast wspierać wszystkie sektory równomiernie, skoncentrował się na finansowaniu wybranych grup i projektów, które często pomijają tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy".

O. Tadeusz Rydzyk: Katolicy najniższą kastą

- W Polsce te rządy tworzą kasty, a katolicy, to jest taka kasta najniższa. Nas, katolików można niszczyć, wyzywać, można księdza zamordować, a mordercy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Można księdza pobić, można księdzu odebrać dobre imię, powiedzieć, że księża to jest zorganizowana grupa przestępcza - mówił o. Tadeusz Rydzyk.

Dyskusja wokół rozdziału środków z KPO

Trwa dyskusja wokół wydawania środków z Krajowego Planu Odbudowy w programie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia).

Część budżetu KPO, nieco ponad 0,5 proc., czyli niespełna 1,4 mld zł, Sejm jeszcze w poprzedniej kadencji przeznaczył na wsparcie mikro, małych i średnich firm z branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa), mocno poszkodowanej w czasie pandemii. Pieniądze te miały im pomóc zdywersyfikować działalność, tak, żeby w razie kolejnego lockdownu miały większą szansę zarabiania i przetrwania.