O. Tadeusz Rydzyk oburzony. Na antenie Radia Maryja mówił o KPO i pominięciu „najbardziej potrzebujących”

Zdaniem redemptorysty rząd „zamiast wspierać wszystkie sektory równomiernie, skoncentrował się na finansowaniu wybranych grup i projektów, które często pomijają tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy".
- W Polsce te rządy tworzą kasty, a katolicy, to jest taka kasta najniższa. Nas, katolików można niszczyć, wyzywać, można księdza zamordować, a mordercy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Można księdza pobić, można księdzu odebrać dobre imię, powiedzieć, że księża to jest zorganizowana grupa przestępcza - mówił o. Tadeusz Rydzyk.
Trwa dyskusja wokół wydawania środków z Krajowego Planu Odbudowy w programie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia).
Część budżetu KPO, nieco ponad 0,5 proc., czyli niespełna 1,4 mld zł, Sejm jeszcze w poprzedniej kadencji przeznaczył na wsparcie mikro, małych i średnich firm z branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa), mocno poszkodowanej w czasie pandemii. Pieniądze te miały im pomóc zdywersyfikować działalność, tak, żeby w razie kolejnego lockdownu miały większą szansę zarabiania i przetrwania.
Według rządowych danych do początków kwietnia zawarto nieco ponad 1,6 tys. umów z takimi firmami. O część z tych umów rozpętała się burza.
Poprzedziła ją dymisja szefowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o której „Rzeczpospolita” napisała jako pierwsza. Wkrótce okazało się, że za odwołaniem Katarzyny Duber-Stachurskiej stoją nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu dotacji dla firm z branży HoReCa. Kontrowersje wzbudziły m.in. zakupy jachtów, mieszkania pod wynajem, PlayStation, jacuzzi, czy rozbudowa garderoby w hotelu. Sprawę podchwyciła opozycja, a prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał wręcz KPO „korytem Platformy Obywatelskiej”. O przyznaniu części dotacji decydowali ludzie powiązani z jego ugrupowaniem, w tym mąż byłej premier Beaty Szydło.
Celem dofinansowania HoReCa w ramach KPO było wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury. Sektory te były najbardziej poszkodowane w związku ze skutkami pandemii Covid-19.
