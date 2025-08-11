Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

O. Tadeusz Rydzyk oburzony. Na antenie Radia Maryja mówił o KPO i pominięciu „najbardziej potrzebujących”

Dyrektor Radia Maryja na antenie Radia Maryja skrytykował rząd, odnosząc się do sposobu rozdziału środków z Krajowego Programu Odbudowy.

Publikacja: 11.08.2025 10:01

O. Tadeusz Rydzyk oburzony. Na antenie Radia Maryja mówił o KPO i pominięciu „najbardziej potrzebujących”

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Bartosz Lewicki

Zdaniem redemptorysty rząd „zamiast wspierać wszystkie sektory równomiernie, skoncentrował się na finansowaniu wybranych grup i projektów, które często pomijają tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy". 

O. Tadeusz Rydzyk: Katolicy najniższą kastą

- W Polsce te rządy tworzą kasty, a katolicy, to jest taka kasta najniższa. Nas, katolików można niszczyć, wyzywać, można księdza zamordować, a mordercy nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Można księdza pobić, można księdzu odebrać dobre imię, powiedzieć, że księża to jest zorganizowana grupa przestępcza - mówił o. Tadeusz Rydzyk. 

Czytaj więcej

Branża turystyczna ucierpiała mocno podczas pandemii Covid-19. Pieniądze z KPO mają ją wzmocnić, naj
Hotele
Burza wokół KPO. Branża turystyczna: Politycy nas nie słuchali, a teraz szukają winnych

Dyskusja wokół rozdziału środków z KPO

Trwa dyskusja wokół wydawania środków z Krajowego Planu Odbudowy w programie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia). 

Część budżetu KPO, nieco ponad 0,5 proc., czyli niespełna 1,4 mld zł, Sejm jeszcze w poprzedniej kadencji przeznaczył na wsparcie mikro, małych i średnich firm z branży hotelarsko-gastronomicznej (HoReCa), mocno poszkodowanej w czasie pandemii. Pieniądze te miały im pomóc zdywersyfikować działalność, tak, żeby w razie kolejnego lockdownu miały większą szansę zarabiania i przetrwania.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Jachty, chwilówki i solarium w pizzerii za pieniądze z KPO? Prokuratura bada sprawę
Prawo karne
Jachty, chwilówki i solarium w pizzerii za pieniądze z KPO? Prokuratura bada sprawę

Według rządowych danych do początków kwietnia zawarto nieco ponad 1,6 tys. umów z takimi firmami. O część z tych umów rozpętała się burza. 

Poprzedziła ją dymisja szefowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, o której „Rzeczpospolita” napisała jako pierwsza. Wkrótce okazało się, że za odwołaniem Katarzyny Duber-Stachurskiej stoją nieprawidłowości przy rozdysponowywaniu dotacji dla firm z branży HoReCa. Kontrowersje wzbudziły m.in. zakupy jachtów, mieszkania pod wynajem, PlayStation, jacuzzi, czy rozbudowa garderoby w hotelu. Sprawę podchwyciła opozycja, a prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał wręcz KPO „korytem Platformy Obywatelskiej”. O przyznaniu części dotacji decydowali ludzie powiązani z jego ugrupowaniem, w tym mąż byłej premier Beaty Szydło.

Celem dofinansowania HoReCa w ramach KPO było wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży hotelarstwa, gastronomii, turystyki i kultury. Sektory te były najbardziej poszkodowane w związku ze skutkami pandemii Covid-19.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Tadeusz Rydzyk

Zdaniem redemptorysty rząd „zamiast wspierać wszystkie sektory równomiernie, skoncentrował się na finansowaniu wybranych grup i projektów, które często pomijają tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy". 

O. Tadeusz Rydzyk: Katolicy najniższą kastą

Pozostało jeszcze 91% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Wybory prezydenckie w Zabrzu bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura
Polityka
Wybory prezydenckie w Zabrzu bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura
Karol Nawrocki
Polityka
Sondaż: Kto wierzy w niezależność Karola Nawrockiego od PiS?
Władysław Kosiniak-Kamysz
Polityka
Władysław Kosiniak-Kamysz: Nie zgodzimy się na „CPK minus”, którego chce prezydent
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i europosłanka Jadwiga Wiśniewska na pl. Piłsudskiego w Warszawie
Polityka
Krzyki na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński: Te śmiecie panicznie się boją
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie