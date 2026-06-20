Informację przekazała sekretarz prasowa fundacji Kuczmy, Darka Olifer, w komunikacie opublikowanym na Facebooku. O sprawie poinformowała także agencja Ukrinform.

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W oświadczeniu Kuczma wyjaśnił, że jego decyzja jest bezpośrednią reakcją na decyzję prezydenta Polski Karola Nawrockiego o odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

„W związku z decyzją prezydenta Polski Karola Nawrockiego o pozbawieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Orderu Orła Białego postanowiłem zrzec się tego odznaczenia, które miałem zaszczyt otrzymać w 1997 r.” – napisał były prezydent Ukrainy.

Relacje Polski i Ukrainy. Leonid Kuczma przypomina współpracę z Aleksandrem Kwaśniewskim

Kuczma podkreślił, że przez całą swoją prezydenturę budowanie dobrych relacji z Polską było jednym z jego najważniejszych priorytetów. Jak zaznaczył, wspólnie z ówczesnym prezydentem Polski Aleksandrem Kwaśniewskim podejmowali liczne działania na rzecz zbliżenia obu państw.

Szczególną uwagę poświęcano kwestiom historycznym w relacjach polsko-ukraińskich. Efektem tych działań było m.in. wspólne oświadczenie o pojednaniu z 2003 r.

„Przebaczamy i prosimy o przebaczenie – to zasada, którą wspólnie z prezydentem Kwaśniewskim rozwijaliśmy przy duchowym wsparciu wielkiego Polaka, papieża Jana Pawła II. Przez dekady ta zasada działała. Prawdziwa przyjaźń między Ukrainą a Polską stała się faktem” – zaznaczył Kuczma.

Były prezydent przypomniał również o wsparciu, jakiego Polska udziela Ukrainie od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji.

„Nieoceniona pomoc Polski dla Ukrainy od pierwszych godzin rosyjskiej agresji jest tego najlepszym dowodem. Jestem przekonany, że obecny nieprzyjazny krok prezydenta Nawrockiego nie przekreśli tego dorobku” – dodał.

Wojna Rosji z Ukrainą. Kuczma ostrzega przed wspólnym zagrożeniem ze Wschodu

Kuczma podkreślił, że mimo bolesnych sporów historycznych Polska i Ukraina powinny pamiętać o wspólnym zagrożeniu płynącym ze strony Rosji.

Jak zaznaczył, historia jest ważna, ale nie może przesłonić teraźniejszości i przyszłości.

„Nie możemy dopuścić do tego, by ból historycznych tragedii przesłonił realne zagrożenie ze strony imperialnej władzy na Wschodzie. To właśnie ona wcześniej pozbawiła nasze narody państwowości i nie ukrywa, że może spróbować zrobić to ponownie” – ocenił.

Według byłego prezydenta Ukraina i Polska potrzebują siebie dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

„Ukraina i Polska potrzebują siebie nawzajem bardziej niż kiedykolwiek. Politycy obu krajów powinni mieć tego pełną świadomość” – zaznaczył.

Na zakończenie dodał, że liczy na rozsądek i odpowiedzialność przywódców po obu stronach.

„Mam nadzieję na ich mądrość” – podsumował Kuczma.

Wiktor Juszczenko rezygnuje z Orderu Orła Białego

Z polskiego Orderu Orła Białego postanowił zrezygnować również były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko.

O sprawie poinformowała na Facebooku rzeczniczka prasowa Juszczenki Iryna Wannikowa. W opublikowanym oświadczeniu podkreślono, że odznaczenie zostało przyznane nie tylko konkretnej osobie.

„Przede wszystkim stało się symbolem szacunku dla narodu ukraińskiego, który płaci niezwykle wysoką cenę za wolność, niepodległość i prawo do życia we własnym państwie” – napisała rzeczniczka.

Dodała, że dobrze pamięta łzy w oczach Wiktora Juszczenki i prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystości upamiętniających ofiary w Hucie Pieniackiej w obwodzie lwowskim.

„To były szczere łzy pojednania, wzajemnego przebaczenia i oddania czci ofiarom. Wtedy Juszczenko i Kaczyński świadomie wybrali drogę pojednania. Kilka lat wcześniej nasi prezydenci wspólnie oddali hołd ukraińskim ofiarom w Pawłokomie i podkreślili znaczenie polsko-ukraińskiego porozumienia mimo tragicznych kart wspólnej historii” – napisała.

Dodała również, że Ukraina broni dziś nie tylko własnego terytorium.

„Nasze wojsko broni wschodniej granicy całej Europy. Wszelkie działania osłabiające polsko-ukraińską jedność ostatecznie działają wyłącznie na korzyść Kremla” – podsumowała.