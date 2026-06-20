Na Podolu, w Chłodnym Jarze rośnie dąb Maksyma Żeleźniaka. Patron drzewa jest przywódcą koliszczyzny, powstania Kozaków i chłopów w 1768 r., wymierzonego w szlachtę Rzeczypospolitej, duchowieństwo unickie i Żydów. Pod dębem, według ludowych opowieści, odbywały się narady powstańców. 30 kilometrów od dębu urodził się Chmielnicki, który w 1648 r. stanął na czele powstania przeciw Polsce. W latach 1918-1922 w Chłodnym Jarze działały oddziały partyzanckie walczące z bolszewikami. W czasie II wojny światowej symbolika dębu pojawiła się na szewronach UPA. Od lat 90. XX wieku odbywają się pod dębem uroczystości nacjonalistów, którzy składają hołd Żeleźniakowi. Drzewo na początku XXI wieku zaczęło chorować i oprócz nowoczesnych metod sanacji zastosowano ludowe – zakopano pod nim kilka krów. Od 2018 r. wizerunek dębu znajduje się na sztandarze 93. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej Sił Zbrojnych Ukrainy.