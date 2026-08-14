Gen. Renart Skrzypczak jest dowódcą 1. Warszawskiej Brygady Pancernej
Gen. Renart Skrzypczak, syn generała Waldemara Skrzypczaka z wojskiem jest związany od lat. 15 sierpnia podczas Defilady w Warszawie oficjalnie odbierze akt mianowania na stopień generalski.
Nowo mianowany gen. Renart Skrzypczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki w 2004 r. na kierunku dowodzenie pododdziałami czołgów. Służbę zawodową rozpoczął na stanowisku dowódcy plutonu czołgów w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej. Od stycznia 2007 r. pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Iraku na stanowisku oficera TOC (Tactical Operations Center – Centrum Operacji Taktycznych). W 2008 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy kompanii czołgów, którą dowodził do 2012 r.
W latach 2010-2011 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie na stanowisku dowódcy kompanii zmotoryzowanej zgrupowania bojowego „ALPHA”. W 2012 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy batalionu – szefa sztabu batalionu. Pozostawał na nim do 2016 r., następnie objął obowiązki dowódcy batalionu czołgów w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej, które pełnił przez dwa lata. W 2018 r. został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 10. Brygady Kawalerii Pancernej.
W 2021 r. ukończył kursy doskonalące SERE VIP na poziomie „B” i „C” organizowane przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 1 lutego 2021 r. do 23 marca 2025 r. był zastępcą dowódcy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. W marcu 2025 r. decyzją wicepremiera, ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza został dowódcą 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.
Jak poinformowało w czwartek 13 sierpnia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Karol Nawrocki, na wniosek ministra obrony narodowej mianował 21 oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie i admiralskie.
Awans na drugi stopień generalski – generała dywizji – otrzymało sześciu generałów brygady, w tym niedawno powołany nowy dowódca Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni Mariusz Chmielewski i Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Tomasz Jatczak.
Czternastu oficerów – w tym trzynastu pułkowników i jeden komandor – otrzymało swój pierwszy stopień generalski. Na stopień generała brygady mianowany został m.in. płk Renart Skrzypczak – dowódca 1. Warszawskiej Brygady Pancernej.
Prezydent wręczy akty mianowania w dniu Święta Wojskiego Polskiego, podczas Defilady w Warszawie.
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Gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, zmarł w 2025 r. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej był cenionym komentatorem spraw związanych z wojskiem i obronnością. Generał miał trójkę dzieci, dwie córki i syna. Jak przyznał w jednym z wywiadów z powodu obowiązków zawodowych często nie było go w domu, jednak gdy wracał z pracy starał się utrzymywać dyscyplinę.
– Mnie prawie w domu nie było, misje, wyjazdy (...). Epizodycznie był rygor, który do dzisiaj dzieci mi wypominają. Jak zdradził w programie generał: – Nie było czegoś dramatycznego, co mogłoby nas poróżnić, czasami syn mnie wyprowadził z równowagi, np. jak trzy razy mu mówiłem: „nie jedź rowerem przez kałużę”, a on i tak pojechał… Krew mnie zalewała – powiedział gen. Waldemar Skrzypczak w programie Super Expressu „Politycy od kuchni”.
Gen. Waldemar Skrzypczak podkreślał również, że nigdy nie ingerował w sprawy zawodowe syna.
– Uważam, że sam jest w stanie wiele rzeczy zrobić, bez protekcji ojca. Syn generała ma podwójne zobowiązania, bo wszyscy patrzą mu na ręce – mówił generał.
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