Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą nadal dominuje rozległy wyż z centrami nad Białorusią i Alpami. Pod wpływem niżów znajduje się częściowo zachód i północ kontynentu. Polska pozostaje w zasięgu wspomnianego wyżu, w polarnej morskiej masie powietrza, a od zachodu napływa powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

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Pogoda w piątek 14 sierpnia. Słońce i temperatura do 31 stopni

W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 24 st. C na wschodzie i Helu, około 26 st. C w centrum i na północy do 31 st. C na krańcach zachodnich, nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 22 st. C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni, na południowym wschodzie wschodni, na północnym wschodzie zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed upałem dla większości województwa lubuskiego oraz południowej części województwa zachodniopomorskiego i północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 13 w piątek do godz. 20 w sobotę. Temperatura maksymalna w piątek wyniesie tam od 28 st. C do 31 st. C, a w sobotę od 32 st. C do 35 st. C.

W nocy bezchmurnie, miejscami na północy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 10 st. C na wschodzie i miejscami na południu oraz 13 st. C, 16 st. C na przeważającym obszarze kraju, do 17 st. C nad morzem, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat około 6 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Prognoza na weekend. Fala upałów i nawet 35 stopni na zachodzie

W sobotę bezchmurnie, po południu na północnym zachodzie miejscami zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 26 st. C na północnym wschodzie, 30 st. C, 32 st. C w centrum, na południu i miejscami na północy kraju, do 36 st. C na zachodzie, chłodniej na Helu około 25 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 20 st. C nad morzem oraz 28 st. C; 29 st. C w centrum do 33 st. C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, na północy w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich, na południowym wschodzie, z kierunków południowych. Podczas burz porywy wiatru do 65 km/h.