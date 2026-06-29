W niedzielę padł historyczny rekord temperatur w Polsce. W Słubicach termometry pokazały 40,5 stopnia Celsjusza. Wcześniej najwyższą temperaturę na obecnych ziemiach polskich odnotowano ponad 100 lat temu, 29 lipca 1921 r. w Prószkowie i wyniosła ona 40,2 stopnia Celsjusza. Coraz częściej powtarzające się w Polsce upały skłaniają do zastanowienia nad instalacją klimatyzatora.

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Ile kosztuje klimatyzacja w mieszkaniu? Godzina chłodzenia za nieco ponad złotówkę

Zanim zdecydujemy się na montaż klimatyzacji, warto najpierw przede wszystkim poznać koszty, z jakimi będzie się wiązać użytkowanie urządzenia. Na swoim przykładzie sprawdził to dziennikarz „Business Insidera” i pokazał rachunki.

Jak podał, mieszkanie znajduje się na najwyższym piętrze, graniczącym z dachem, wyposażonym w okna połaciowe. Okna w mieszkaniu wychodzą na wschód i zachód, a klimatyzator zainstalowany jest w salonie. Zamontował go w 2018 r. Zakup urządzenia o mocy 3,5 kW kosztował go wówczas 3 tys. zł, a montaż kolejne 2 tys. zł. Zgodnie z deklaracją producenta klimatyzator ma moc chłodniczą o wartości 0,84 kW.

Dziennikarz dodał, że korzysta z usług Taurona, a koszt jednej kilowatogodziny wyceniono na 1,23 zł. Godzina pracy klimatyzatora to w związku z tym 1,03 zł. Jak można wyliczyć, chłodzenie pomieszczenia przez 8 godzin w czasie upałów to koszt 8,24 zł. Jeśli takich dni byłoby 20 w miesiącu, koszty pracy urządzenia wyniosłyby 274,20 zł.

„Wbrew pozorom posiadanie klimatyzacji w mieszkaniu to już nie jest wielki luksus” - podsumowuje dziennikarz „Business Insidera” Jakub Ceglarz.

Warto pamiętać, że klimatyzator powinien co roku przejść przegląd i serwis, co może oznaczać dodatkowe wydatki rzędu od 200 do 500 zł.

Coraz częstsze fale upałów w Europie. Czy pójdą za tym decyzje rządzących?

Po fali upałów we Francji kwestia dostępu do klimatyzacji stała się tematem debaty publicznej.

Jak podaje agencja AFP, liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen w kampanii wyborczej, przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi we Francji, zapowiedziała, że „jeśli zostanie wybrana w wyborach prezydenckich, wdroży wielki plan klimatyzacji”, ponieważ jest to „kwestia zdrowia publicznego”.

Z kolei rzeczniczka rządu Maud Bregeon powiedziała w telewizji BFMTV, że rząd „popiera klimatyzację tam, gdzie jest to konieczne”, zwłaszcza w szkołach i trwają prace nad możliwością wdrożenia tego typu rozwiązań. Z powodu ostatnich upałów we Francji zamkniętych zostało 1800 szkół. Ze strony polityków padają również propozycje wprowadzenia obowiązkowej klimatyzacji w placówkach zdrowotnych i domach opieki.