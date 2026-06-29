Podczas gorących dni pobyt w zabetonowanym centrum miasta jest nie do zniesienia. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy szukają różnych sposobów na obniżenie temperatury. Wielu dorosłych oraz dzieci próbuje schłodzić się w miejskiej fontannie, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji nawet krótkiej kąpieli w takim miejscu.

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Eksperci ostrzegają przed kąpielą. „W fontannach naprawdę jest wszystko”

W fontannach zazwyczaj działa obieg zamknięty, co oznacza, że ta sama woda przez długi czas krąży w instalacji, zbierając kurz, pył uliczny, odchody zwierząt oraz inne zanieczyszczenia. Medonet przywołuje historie rodziców, których dzieci bawiły się w fontannie, a po krótkim czasie wystąpiły u nich biegunki, wymioty, zmiany skórne lub zapalenie ucha. Jedna z matek wspomniała słowa lekarza: „W fontannach naprawdę jest wszystko”. Inna opisywała, że po zaledwie kilkunastu minutach zabawy u jej syna pojawiły się czerwone plamy, które wymagały dwutygodniowego leczenia. Inny internauta przyznał, że był świadkiem, gdy o poranku z miejskiej fontanny korzystali bezdomni biorąc w niej kąpiel, a nawet traktując jak wychodek. Tego samego dnia w wodzie bawiły się dzieci.

Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski podkreślił w rozmowie z Medonetem i Wirtualną Polską, że fontanny „nie powinny być wykorzystywane do kąpieli czy picia”. Choć woda może wyglądać na przejrzystą, mogą rozwijać się w niej bakterie, grzyby i pasożyty.

Kąpiel w fontannie wiąże się z ryzykiem poważnych chorób

W komunikacie opublikowanym na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim czytamy, że w wodzie z fontann może występować nawet 30 różnych mikroorganizmów. Wśród nich mogą znajdować się:

bakterie gronkowca,

Salmonella,

Legionella,

bakterie kałowe,

pałeczki ropy błękitnej,

pasożytnicze pierwotniaki

oraz wirusy.

Ponadto w wodzie z fontanny nierzadko obecne są odchody zwierząt, kawałki szkła lub metalowe odłamki oraz chemiczne zanieczyszczenia. Kontakt z nimi może prowadzić m.in. do zatruć pokarmowych, chorób skóry (np. grzybicy), zapalenia spojówek i uszu, infekcji dróg moczowych, chorób układu oddechowego, a w poważniejszych przypadkach nawet zapalenia płuc. Kolejną kwestią jest zwiększone ryzyko urazów z uwagi na śliską powierzchnię.

Na zakażenie niebezpiecznymi bakteriami i wirusami szczególnie narażone są małe dzieci, których układ odpornościowy nie jest jeszcze w pełni rozwinięty. Niebezpieczne może być nie tylko połknięcie wody, ale również jej kontakt z oczami, uszami, uszkodzoną skórą, a nawet wdychanie wodnej mgiełki.

Kurtyny wodne są bezpieczniejszą alternatywą

Osoby, które szukają odrobiny ochłody, mogą korzystać z kurtyn wodnych i zraszaczy, oczywiście o ile są one prawidłowo utrzymane. Jak wyjaśnił rzecznik GIS w rozmowie z Medonetem, są one zasilane wodą wodociągową, która spełnia normy wody pitnej i musi być na bieżąco monitorowana. Takie instalacje są więc w pełni bezpieczne. Ponadto sanepid zaleca, aby do kąpieli wybierać wyłącznie baseny i oficjalne kąpieliska objęte nadzorem sanitarnym.