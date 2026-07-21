W sondażu dobrze działalność prezydenta Nawrockiego oceniło 56 proc. ankietowanych, czyli o 5 punktów proc. więcej niż w czerwcu i o 10 punktów proc. więcej niż w maju. Negatywną ocenę wystawiło prezydentowi 37 proc. respondentów, o 2 punkty proc. mniej niż w poprzednim miesiącu. Odpowiedź „trudno powiedzieć” na pytanie o ocenę działania prezydenta Nawrockiego wybrało 7 proc. ankietowanych – o 3 pkt. mniej niż poprzednio.

Kto najlepiej ocenia prezydenta Karola Nawrockiego? Wyniki sondażu 

Najczęściej pozytywnie działalność prezydenta Nawrockiego oceniają młodzi mężczyźni, wyborcy PiS i obu ugrupowań Konfederacji, osoby identyfikujące się z prawicą, mieszkańcy wsi oraz respondenci o niższych dochodach. Opinie negatywne dominują natomiast wśród zwolenników KO i Nowej Lewicy, wyborców Rafała Trzaskowskiego z II tury wyborów prezydenckich, mieszkańców większych miast oraz osób osiągających najwyższe dochody.

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CBOS zaznacza, że to drugi miesiąc z rzędu, w którym zmiany przekraczają typowe miesięczne wahania ocen prezydenta, co – jak wskazuje ośrodek – oznacza umacnianie się społecznego poparcia dla jego działalności. Obecne notowania są najwyższe od początku prezydentury Karola Nawrockiego.

Sondaż: Rosnące niezadowolenie z pracy Sejmu i Senatu

Według sondażu, działalność Sejmu pozytywnie oceniło w lipcu 27 proc. badanych, to o 3 punkty proc. mniej niż w czerwcu. Negatywne opinie wyraziło 58 proc. respondentów, czyli o 3 punkty proc. więcej niż poprzednio. Zdania nie wyraziło 15 proc. badanych (bez zmian).

CBOS wskazuje, że lepsze oceny pracy Sejmu częściej deklarują zwolennicy KO i Nowej Lewicy, osoby identyfikujące się z lewicą, mieszkańcy największych miast, osoby z wyższym wykształceniem oraz lepiej sytuowani. Krytyczne opinie częściej wyrażają wyborcy PiS oraz Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Są to zazwyczaj respondenci w wieku 25-34 lat, osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz niższymi dochodami.

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Nieznacznie pogorszyły się również oceny Senatu. Pozytywnie działalność tej izby parlamentu ocenia 31 proc. badanych, o 2 punkty proc. mniej niż w czerwcu, natomiast negatywnie – 43 proc., o 2 punkty proc. więcej. Odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” wyniósł 26 proc. (mniej o 1 punkt proc.).

Sondaż zrealizowano od 2 do 12 lipca 2026 r. na próbie liczącej 938 osób w tym: 65,5 proc. metodą CAPI (wywiad bezpośredni z udziałem ankietera), 16,6 proc. – CATI (wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS) i 17,9 proc. – CAWI (samodzielne wypełnienie ankiety internetowej).