Karol Nawrocki i Andrzej Duda to dwaj ostatni politycy sprawujący najwyższy urząd w państwie. Jak wynika z najnowszego sondażu, to obecna głowa państwa uznawana jest przez Polaków za lepszego prezydenta.

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Karol Nawrocki i Andrzej Duda na czele państwa

Andrzej Duda sprawował urząd prezydenta przez dwie pełne kadencje w latach 2015-2025. Oznacza to, że funkcję tę pełnił przez 10 lat, wygrywając wybory w 2015 r. z Bronisławem Komorowskim oraz reelekcję w 2020 r. w starciu z Rafałem Trzaskowskim. Z racji limitu kadencji nie mógł ubiegać się o reelekcję. Z kolei były szef Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki, objął urząd po wyborach z 2025 r., w których w II turze zdobył 50,89 proc. głosów. Wyższość kontrkandydata ponownie musiał uznać zajmujący stanowisko prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski (49,11 proc.).

Andrzej Duda obejmował stanowisko jako kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, z kolei o poparciu Karola Nawrockiego zdecydowało to samo środowisko polityczne po zakończeniu drugiej kadencji Dudy. Obecnie Nawrocki sprawuje swój urząd od ponad roku.

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Sondaż. Zwolennicy PiS wolą Nawrockiego, Duda z lepszą oceną na lewicy

Uczestników sondażu UCE RESEARCH dla Onet.pl spytano, kto – ich zdaniem – lepiej sprawował lub sprawuje urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na tak zadane pytanie 18,0 proc. badanych wskazało Andrzeja Dudę. Karola Nawrockiego jako lepszego prezydenta wskazało 34,6 proc. respondentów.

• 10,4 proc. badanych ocenia obu polityków w roli prezydenta tak samo.

• 37,1 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Karol Nawrocki cieszy się wyraźnie wyższym uznaniem wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz obu formacji Konfederacji. Wśród sympatyków PiS ponad połowa badanych (53 proc.) stawia obecnego prezydenta wyżej od jego poprzednika, na którego wskazało 21 proc. respondentów. Z kolei Andrzej Duda zbiera lepsze notowania wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej (21,3 proc. wobec 17,5 proc. dla Nawrockiego) oraz Lewicy, gdzie przewaga byłego prezydenta jest najbardziej widoczna (30,9 proc. do 10,3 proc.).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-17 lipca 2026 r. metodą CAWI przez platformę UCE RESEARCH dla portalu Onet.pl na reprezentatywnej próbie 1013 dorosłych Polaków.