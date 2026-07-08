Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Karol Nawrocki
Kwaśniewski wyraźnie wyprzedził wszystkich następców i poprzedników, osiągając wynik, który zdecydowanie odróżnia go od reszty stawki. Na przeciwnym biegunie znalazł się Andrzej Duda, którego wskazał jedynie niewielki odsetek badanych.
W badaniu zapytano respondentów, któremu prezydentowi III RP po 1989 roku ufali najbardziej. Najwięcej wskazań zdobył Aleksander Kwaśniewski, sprawujący urząd w latach 1995–2005. Na byłego prezydenta zagłosowało 42,5 proc. uczestników sondażu. To rezultat zdecydowanie najwyższy w całym zestawieniu – niemal trzykrotnie lepszy niż wynik polityka, który zajął drugie miejsce.
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Na drugiej pozycji uplasował się Lech Kaczyński. Prezydenta, który kierował państwem w latach 2005–2010 i zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej, wskazało 14,8 proc. respondentów. Tuż za nim – Karol Nawrocki z wynikiem 14,3 proc. Różnica między nimi wynosi zaledwie pół punktu procentowego, mieści się w granicach błędu statystycznego.
Dalsze miejsca zajęli Bronisław Komorowski, którego wskazało 6,2 proc. ankietowanych, oraz Lech Wałęsa z wynikiem 4,1 proc. Znacznie słabiej wypadł Andrzej Duda, który podobnie jak Kwaśniewski sprawował funkcję prezydenta przez dwie kadencje – jako tego, któremu ufali najbardziej, wskazało go jedynie 2,4 proc. badanych. Ostatni w zestawieniu znalazł się Wojciech Jaruzelski, który uzyskał 0,2 proc. odpowiedzi.
W sondażu uwzględniono również odpowiedzi osób, które nie wskazały żadnego z prezydentów. Opcję „żaden z nich” wybrało 6,7 proc. respondentów, a 8,8 proc. badanych odpowiedziało „nie wiem” lub „trudno powiedzieć”.
Jednym z największych zaskoczeń badania jest bardzo słaby wynik Andrzeja Dudy. Byłego prezydenta, sprawującego urząd w latach 2015–2025, jako tego, któremu ufali najbardziej, wskazało zaledwie 2,4 proc. respondentów. Jeszcze mniej głosów zdobył tylko Wojciech Jaruzelski, którego wybrało 0,2 proc. badanych.
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W badaniu uwzględniono również odpowiedzi osób, które nie chciały wskazać żadnego z prezydentów. Opcję „żaden z nich” wybrało 6,7 proc. ankietowanych. Z kolei 8,8 proc. respondentów zadeklarowało, że nie ma zdania lub nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, któremu prezydentowi ufało najbardziej.
Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 12–14 czerwca 2026 roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób. Badanie zrealizowano metodą mix-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) z ankietami internetowymi (CAWI).
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