Regulacja najmu krótkoterminowego to jeden z bardziej wyczekiwanych rządowych projektów. Prace nad nim trwały od wielu miesięcy. Ostatecznie rząd uznał, że w nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych pojawi się jedynie to, czego wymaga unijne rozporządzenie, czyli obowiązek wpisu do rejestru wszystkich lokali wynajmowanych na krótki okres czasu. Nie znajdzie się w nim więc m.in. anonsowany wcześniej pomysł przyznania wspólnotom czy samorządom prawa do tworzenia tzw. stref wolnych od tego typu usług. W koalicji nie udało się bowiem dojść do kompromisu w sprawie tego, jak miałaby wyglądać nowa regulacja tego rynku.

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Najwęższe możliwe uregulowanie sprawy najmu krótkoterminowego to dla Koalicji Obywatelskiej jednak kłopot. Jej potencjalnymi wyborcami są przede wszystkim mieszkańcy dużych miast. Bez mocniejszej regulacji najmu ich frustracja może narastać i mieć wpływ na decyzje wyborcze w 2027 r. W sezonie turystycznym niemal nie ma dnia, by w sieci nie pojawiły się kolejne doniesienia o ich irytacji – jak choćby ostatnio o nastrojach mieszkańców ul. Chmielnej w Warszawie. W sprawie ściślejszej regulacji najmu krótkoterminowego naciskają też samorządowcy z regionów turystycznych, np. Krakowa czy Trójmiasta, którzy chcą prawa do decydowania, jak ten najem ma w ich miastach wyglądać. Nawet jeśli pierwotny, szerszy projekt zakładał wejście regulacji w pełnym kształcie dopiero w 2029 r.

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Niezałatwione sprawy mogą wpłynąć na mobilizację klasy średniej

W sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” z grudnia 2025 r. aż 49 proc. mieszkańców miast powyżej 250 tysięcy mieszkańców opowiadało się za tym, by to wspólnoty mieszkaniowe miały decydujący głos w sprawie dopuszczalności najmu krótkoterminowego. Czyli za rozwiązaniem, które z rządowej dyskusji wypadło. Czy projekt w wersji, o której pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, przejdzie przez Sejm? Z naszych rozmów wynika, że sprawa w rządzie jest nadal zamrożona, ale raczej w tej wersji ma trafić na biurko prezydenta, choć ważne będzie jeszcze stanowisko Polski 2050 i Lewicy, która chciałaby jak największych ograniczeń.

Polska 2050 – podobnie jak inne partie w koalicji szykujące się do kampanii – będzie mogła i tak grać tym tematem przed wielkomiejskim elektoratem. W Sejmie jest jej dużo dalej idący projekt dotyczący zmian w najmie. Zwłaszcza jeśli jedyną zatwierdzoną do wyborów wersją okaże się ta ograniczona do obligatoryjnego rejestru. Jest niemal pewne, że Polska 2050 pod przewodnictwem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz nie znajdzie się na żadnej wspólnej liście z Koalicją Obywatelską, co daje jej pewną swobodę w podejmowaniu własnych inicjatyw. Podobnie PL2050 robi z własną propozycją podwyższenia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tys. zł. W tym tygodniu przedstawiciele partii mają się spotkać w tej sprawie z ministrem finansów Andrzejem Domańskim.

Dla członków koalicji rządzącej wielkomiejska klasa średnia to istotna grupa wyborców. Potencjalna demobilizacja tej grupy, zmęczonej pokaźną liczbą obiecanych i niedokończonych spraw – od wspomnianego najmu, przez podatki, ochronę zdrowia, mieszkalnictwo czy politykę miejską – może się okazać jednym z punktów, które przesądzą o wyniku nadchodzących wyborów. A przynajmniej o mobilizacji elektoratu obecnie rządzących.

Oceny samorządów są połączone z ocenami KO. Pierwsza weryfikacja już w 2027 r.

W przypadku najmu krótkoterminowego kością niezgody było od początku to, kto ma prawo go regulować. Strona rządowa, która kontroluje resort sportu i turystyki (kieruje nim minister Jakub Rutnicki z KO), chciała dać tę możliwość samorządom. Z kolei Polsce 2050 zależało, by oprócz samorządów miały na to wpływ również bezpośrednio wspólnoty mieszkaniowe. Z kuluarów słychać, że Lewica także jest skłonna poprzeć wariant z prawem dla wspólnot. Na razie jednak wprowadzenie takiego rozwiązania wydaje się odległe.

A na to wszystko nakłada się jeszcze kryzys samych samorządów, który na razie dotyka przede wszystkim Koalicję Obywatelską. Jego symptomem jest nie tylko afera Warszawskiego Szpitala Południowego uderzająca w Rafała Trzaskowskiego, ale też udane dla krakowskiej opozycji referendum w Krakowie i odwołanie prezydenta Aleksandra Miszalskiego.

Nowa, odchudzona wersja ustawy może sprawić, że to samorządowcy – ponieważ są najbliżej mieszkańców – będą obarczani sytuacją, na której zmianę nie mają narzędzi. Przez to wizerunek lokalnej władzy psuje się w oczach mieszkańców. To kamyczek do ogródka problemów włodarzy dużych miast. Najem staje się argumentem dla aktywistów, w referendach, w mediach lokalnych. W większości przypadków są to samorządowcy powiązani obecnie lub kiedyś z Koalicją Obywatelską. Tyle że wybory samorządowe odbędą się dopiero w 2029 r., a parlamentarne już za rok. I KO może zapłacić za to, że nie potrafi dziś sprawy najmu krótkoterminowego domknąć.