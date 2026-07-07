Były szef pierwszego rządu III Rzeczpospolitej wyprzedził w zestawieniu zarówno Donalda Tuska, jak i Mateusza Morawieckiego. Jednocześnie niemal co trzeci uczestnik sondażu nie wskazał żadnego nazwiska.

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Z badania wynika, że Tadeusza Mazowieckiego jako najlepszego premiera po 1989 roku wskazało 16,4 proc. respondentów. Drugie miejsce zajął Donald Tusk z wynikiem 11,5 proc., a trzecie Mateusz Morawiecki, którego wybrało 11 proc. badanych.

W dalszej części zestawienia znaleźli się Leszek Miller — 6,1 proc., Beata Szydło — 5,1 proc., Jan Olszewski — 4,8 proc. oraz Jerzy Buzek — 3,5 proc. Na Waldemara Pawlaka wskazało 2,9 proc. ankietowanych, na Jarosława Kaczyńskiego 2,7 proc., a na Marka Belkę 2 proc.

Niższe wyniki uzyskali Włodzimierz Cimoszewicz — 1,8 proc., Ewa Kopacz — 1 proc., Hanna Suchocka — 0,8 proc., Jan Krzysztof Bielecki — 0,5 proc. oraz Józef Oleksy — 0,1 proc. Kazimierz Marcinkiewicz nie otrzymał w badaniu żadnego wskazania.

Najliczniejszą grupę stanowili jednak respondenci, którzy nie potrafili wskazać najlepszego premiera po 1989 roku. Odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 29,8 proc. uczestników sondażu.

Oceny w zależności od preferencji politycznych

Wyniki badania pokazują wyraźne różnice w ocenach byłych szefów rządu w zależności od sympatii politycznych respondentów.

Wśród wyborców ugrupowań tworzących obecny obóz rządzący — Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050 — najwyższy wynik uzyskał Donald Tusk, którego wskazało 33 proc. badanych. Drugie miejsce zajął Tadeusz Mazowiecki z poparciem na poziomie 21 proc. Dalej znaleźli się Leszek Miller — 8 proc., Jerzy Buzek — 6 proc. oraz Włodzimierz Cimoszewicz — 5 proc.

W grupie respondentów deklarujących poparcie dla opozycji — obejmującej PiS, Razem, Konfederację i KKP — najwyższy wynik osiągnął Mateusz Morawiecki. Jako najlepszego premiera po 1989 roku wskazało go 25 proc. badanych.

Za nim znaleźli się Tadeusz Mazowiecki i Jan Olszewski — po 9 proc. wskazań. Kolejne miejsca zajęli Leszek Miller oraz Beata Szydło, oboje z wynikiem 8 proc., a także Jarosław Kaczyński z poparciem na poziomie 7 proc.

Wśród wyborców Konfederacji wygrywa Leszek Miller

Analizowane osobno odpowiedzi wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wskazały, że w tej grupie również dominowała odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”, którą zaznaczyło 51 proc. respondentów.

Jednak wśród osób, które wskazały konkretnego premiera, najwyższy wynik uzyskał Leszek Miller — 18 proc. Drugie miejsce zajął Mateusz Morawiecki z wynikiem 16 proc. Dalej znaleźli się Jan Olszewski — 6 proc., Beata Szydło — 5 proc. oraz Tadeusz Mazowiecki — 4 proc.

W grupie osób niegłosujących i niezdecydowanych największy odsetek wybrał odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” — 55 proc. Spośród konkretnych nazwisk najczęściej wskazywano Tadeusza Mazowieckiego — 23 proc. Na dalszych miejscach znaleźli się: Beata Szydło — 8 proc., Waldemar Pawlak — 6 proc., Hanna Suchocka — 3 proc. oraz Mateusz Morawiecki — 3 proc.

Badanie United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zostało przeprowadzone w dniach 12–14 czerwca 2026 r., metodą mixed-mode: standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo, realizowanych online oraz telefonicznie — CAWI/CATI, na ogólnopolskiej próbie 1000 osób.