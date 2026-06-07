To pierwsze w swoim rodzaju badanie, które – zdaniem jego autorów – przyczyni się do świadomości konsumentów w tej kwestii oraz wyjaśni zasady dotyczące oznaczania tłuszczów trans, które mogą budzić wątpliwości.

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Naukowcy przyjrzeli się tłuszczom trans występującym naturalnie w produktach mlecznych

Badacze, chcąc sprawdzić, czy tłuszcze trans zawarte w produktach mlecznych wpływają na zdrowie serca, przeanalizowali dwa rodzaje dowodów. Łącznie przyjrzeli się wynikom 22 badań obejmujących tysiące osób z Europy, Kanady i Stanów Zjednoczonych.

Pierwszym rodzajem dowodów było dziesięć badań z kontrolowaną dietą, w których uczestnicy spożywali produkty mleczne o naturalnie podwyższonej zawartości tłuszczów trans i porównywali je z produktami mlecznymi o standardowej zawartości tych tłuszczów. Następnie badacze zmierzyli wpływ tych produktów na biomarkery lipidowe we krwi, które służą do oceny ryzyka chorób serca.

Drugi z przeanalizowanych przez naukowców rodzaj dowodów pochodził z dwunastu długoterminowych badań kohortowych, w ramach których przez wiele lat – w niektórych przypadkach nawet ponad dwie dekady – obserwowano tysiące osób i mierzono poziom tłuszczów trans pochodzenia mlecznego we krwi.

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Naturalne tłuszcze trans zachowują się w organizmie inaczej niż ich przemysłowe odpowiedniki

W efekcie przeprowadzonych analiz naukowcy odkryli, że naturalne tłuszcze trans zachowują się w organizmie zupełnie inaczej niż ich przemysłowe odpowiedniki. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie „Nutrition Research”.

Dzięki pierwszemu rodzajowi przeanalizowanych dowodów okazało się, że we wszystkich dziesięciu badaniach, obejmujących spożycie tłuszczów trans w zakresie od 1,3 do 13,2 gramów dziennie, nie stwierdzono istotnych różnic w poziomach lipidów we krwi między produktami mlecznymi wzbogaconymi w tłuszcze trans a zwykłymi produktami mlecznymi.

Z kolei na podstawie analizy drugiego rodzaju dowodów stwierdzono, że żadne z badań nie wykazało, by wyższy poziom tłuszczów trans pochodzenia mlecznego wiązał się z większym ryzykiem chorób serca, udaru mózgu lub zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. Ponadto okazało się, że wyższy poziom tłuszczów trans pochodzenia mlecznego we krwi nie był powiązany z ryzykiem cukrzycy typu 2.

– Ludzie, słysząc określenie „tłuszcze trans”, zakładają najgorsze, ale tłuszcze trans zawarte w porannym mleku, jogurcie, maśle czy serze to nie to samo, co te zawarte w przemysłowych, częściowo utwardzonych tłuszczach. Badanie to powinno dać ludziom pewność, że spożywanie nabiału w ramach zbilansowanej diety nie jest powodem do obaw o zdrowie serca – przyznał profesor Ian Givens, jeden z głównych autorów publikacji, cytowany w komunikacie University of Reading.