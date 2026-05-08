Krzysztof Szczucki, jeden z inicjatorów publicznej debaty o potrzebie zmiany obowiązującej konstytucji – a de facto zmiany ustroju poprzez wprowadzenie systemu prezydenckiego – zaproponował rozwiązanie tak kuriozalne, jakby sam chciał strollować dyskusję o zmianach ustrojowych zanim jeszcze na dobre się zaczęła. Pomysł, żeby dać prezydentowi uprawnienia zarządzania raz w roku wyborów parlamentarnych jest w naszej politycznej rzeczywistości przepisem na demolkę państwa w trakcie jednej prezydenckiej kadencji. Przy politycznej dojrzałości naszych polityków, gdyby prezydent mógł rozwiązać parlament raz w roku, to by to raz w roku robił – nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości.