„Odyseusz” to narzędzie, które powstało 12 lat temu i służy do rejestrowania podróży zagranicznych polskich obywateli. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło je, aby w razie nadzwyczajnych sytuacji służyć Polakom pomocą, kiedy są poza krajem. Zwłaszcza gdy w miejscach, w których przebywają, mają miejsce groźne zdarzenia – zamieszki, klęski żywiołowe, konflikty zbrojne.
Aby zachęcić podróżnych do korzystania z systemu, MSZ przeprowadza modernizację serwisu. Jak zapowiedziano, najważniejszą zmianą będzie jego zintegrowanie z aplikacją rządową mObywatel, co spowoduje, że wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kraju, do którego wybiera się podróżny, będzie mógł znaleźć w jednym miejscu.
Czytaj więcej
Od początku 2026 roku aplikacja mObywatel przeszła szereg aktualizacji, które zmieniają sposób kontaktu z urzędami. Wdrożono nowe usługi dotyczące...
Kolejnym ułatwieniem ma być większy udział komunikatorów oraz dostępność powiadomień w formie push, czyli krótkich komunikatów wyświetlanych w czasie rzeczywistym na ekranach smartfonów, tabletów lub w przeglądarkach komputerowych, również wtedy, kiedy aplikacja nie jest otwarta.
MSZ chce promować „Odyseusza” i zachęcać do korzystania z niego, namawiając obywateli do udziału w konkursie na nowe logo serwisu. Do działań promocyjnych chce też pozyskać biura podróży i firmy ubezpieczeniowe, motywując je do korzystania z serwisu i namawiając do edukowania klientów w zakresie bezpiecznego podróżowania.
Czytaj więcej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych pracuje nad unowocześnieniem programu Odyseusz, służącego między innymi do rejestrowania się turystów udających si...
Na stronie ministerstwa pojawiła się informacja w sprawie konkursu na nowe logo. Jak czytamy w regulaminie konkursu, celem jest wyłonienie projektu, zaangażowanie obywateli w proces tworzenia nowoczesnych usług publicznych i zwiększenie świadomości Polek i Polaków w zakresie bezpiecznego podróżowania.
W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, a uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie dwa projekty. Oprócz grafiki, do ministerstwa należy przesłać także „krótki opis idei i zaproponowanej koncepcji graficznej logo, w tym co najmniej: opis budowy i kolorystyki znaku graficznego”.
Projekty można zgłaszać do 31 maja, a przewidziana nagroda to „zaproszenie do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych” i „symboliczne wyróżnienie”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas