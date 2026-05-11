„Odyseusz” to narzędzie, które powstało 12 lat temu i służy do rejestrowania podróży zagranicznych polskich obywateli. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wprowadziło je, aby w razie nadzwyczajnych sytuacji służyć Polakom pomocą, kiedy są poza krajem. Zwłaszcza gdy w miejscach, w których przebywają, mają miejsce groźne zdarzenia – zamieszki, klęski żywiołowe, konflikty zbrojne.

Aby zachęcić podróżnych do korzystania z systemu, MSZ przeprowadza modernizację serwisu. Jak zapowiedziano, najważniejszą zmianą będzie jego zintegrowanie z aplikacją rządową mObywatel, co spowoduje, że wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kraju, do którego wybiera się podróżny, będzie mógł znaleźć w jednym miejscu.

Kolejnym ułatwieniem ma być większy udział komunikatorów oraz dostępność powiadomień w formie push, czyli krótkich komunikatów wyświetlanych w czasie rzeczywistym na ekranach smartfonów, tabletów lub w przeglądarkach komputerowych, również wtedy, kiedy aplikacja nie jest otwarta.

MSZ chce promować „Odyseusza” i zachęcać do korzystania z niego, namawiając obywateli do udziału w konkursie na nowe logo serwisu. Do działań promocyjnych chce też pozyskać biura podróży i firmy ubezpieczeniowe, motywując je do korzystania z serwisu i namawiając do edukowania klientów w zakresie bezpiecznego podróżowania.

MSZ organizuje konkurs na logo programu „Odyseusz”

Na stronie ministerstwa pojawiła się informacja w sprawie konkursu na nowe logo. Jak czytamy w regulaminie konkursu, celem jest wyłonienie projektu, zaangażowanie obywateli w proces tworzenia nowoczesnych usług publicznych i zwiększenie świadomości Polek i Polaków w zakresie bezpiecznego podróżowania.

W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, a uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie dwa projekty. Oprócz grafiki, do ministerstwa należy przesłać także „krótki opis idei i zaproponowanej koncepcji graficznej logo, w tym co najmniej: opis budowy i kolorystyki znaku graficznego”.

Projekty można zgłaszać do 31 maja, a przewidziana nagroda to „zaproszenie do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych” i „symboliczne wyróżnienie”.