Na ponowne przeliczenie emerytury mogą liczyć kobiety, które były członkiniami OFE i po 60. roku życia pobierały okresową emeryturę kapitałową. Średni zysk może wynieść nawet ponad 50 proc.

Reklama Reklama

Kto może zyskać na przeliczeniu emerytury po 65. roku życia?

Przeliczenie emerytury może się wiązać ze sporym wzrostem świadczenia. Nie każdy emeryt może jednak z niego skorzystać. ZUS przelicza ustaloną już wysokość świadczeń tylko w określonych przypadkach. Wśród uprawnionych do tego osób są kobiety, które ukończyły 65 lat i należały przed laty do Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Chodzi głównie o panie, które po osiągnięciu wieku emerytalnego (wynoszącego w przypadku kobiet 60 lat), uzyskały prawo do okresowej emerytury kapitałowej. Mogą na nią liczyć kobiety, urodzone po 31 grudnia 1948 r., które należały do OFE i w związku z tym na subkoncie ZUS zgromadziły kwotę równą lub wyższą niż dwudziestokrotność dodatku pielęgnacyjnego.

Emerytura kapitałowa jest świadczeniem okresowym i przysługuje od 60. do 65. roku życia. Następnie świadczenie to wygasa, a ZUS przelicza emeryturę ponownie. Emerytura docelowa wyliczona po 65. roku życia nie może być niższa od sumy dotychczasowej emerytury i okresowej emerytury kapitałowej. A zwykle jest wyższa.

Wyższa emerytura po 65. roku życia. Dlaczego i o ile może wzrosnąć świadczenie?

Wzrost świadczenia wynika z faktu, że przy przeliczeniu emerytury ZUS ponownie dzieli zgromadzony kapitał, ale tym razem już przez niższy wskaźnik dalszego trwania życia. Co istotne, nie odlicza przy tym wcześniej wypłaconych kwot.

Na dożywotnią emeryturę wypłacaną po 65. roku życia będą się składać:

składki na ubezpieczenie emerytalne, które zostały zapisane indywidualnym koncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji,

zwaloryzowany kapitał początkowy,

środki zapisane na subkoncie w ZUS, z uwzględnieniem ich waloryzacji.

Jak wyliczyli eksperci – dr Tomasz Lasocki z Politechniki Warszawskiej i dr hab. Monika Domańska z Polskiej Akademii Nauk, w ubiegłych latach zysk z ponownego obliczenia w wieku 65 lat wynosił średnio 54,4 proc. Może to oznaczać wzrost świadczenia o kilkaset złotych.

W 2026 r. na ponownym przeliczeniu emerytury mogą zyskać panie z rocznika 1961, które kończą w tym roku 65 lat.