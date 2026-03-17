Wizyta Donalda Trumpa w Chinach przełożona. W tle eskalacja konfliktu na Bliskim Wchodzie

Donald Trump i Chin Xi Jinping rozmawiają po wyjściu ze spotkania dwustronnego na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Pusan w Korei Południowej, 30 października 2025 r.
Jak poinformował Trump, rozmowy z Chinami pozostają w toku, a sama wizyta ma zostać przełożona o około pięć–sześć tygodni. Pierwotnie planowano ją na przełom marca i kwietnia i miała to być pierwsza podróż do Chin w trakcie drugiej kadencji Trumpa.
- Resetujemy spotkanie… Współpracujemy z Chinami. Nie mieli nic przeciwko – powiedział Trump reporterom w Gabinecie Owalnym.
Przesunięcie terminu spotkania zwiększa niepewność zarówno na rynkach finansowych, jak i w relacjach międzynarodowych – podkreśla Reuters. Trwający konflikt z Iranem doprowadził do wzrostu cen ropy naftowej oraz zagroził bezpieczeństwu transportu morskiego przez cieśninę Ormuz — jeden z kluczowych szlaków energetycznych świata.
Sytuacja ta odsuwa w czasie rozmowy dotyczące złagodzenia napięć handlowych między USA a Chinami. Spory obejmują m.in. kwestie Tajwanu, cła, technologię półprzewodników, handel surowcami ziem rzadkich, rolnictwo oraz walki z nielegalnym handlem narkotykami. Planowana wizyta była postrzegana jako kluczowa okazja do wzmocnienia kruchego rozejmu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami po okresie eskalacji ceł. Obaj prezydenci zgodzili się w zeszłym roku na złagodzenie napięć handlowych, a nadchodząca wizyta miała wzmocnić to porozumienie.
Czytaj więcej
Donald Trump ostro skomentował postawę rządu Wielkiej Brytanii wobec sytuacji cieśninie Ormuz. Amerykański prezydent uznał za „fatalne” to, że Lond...
Planowana wizyta Trumpa w Pekinie zaczęła budzić kontrowersje w związku z trudną sytuacją gospodarczą USA oraz stratami ponoszonymi przez amerykańskie siły zbrojne na Bliskim Wschodzie. Według źródeł zaznajomionych z przygotowaniami do wizyty, taki kontrast mógłby negatywnie wpłynąć na odbiór polityczny wydarzenia.
Prośba Trumpa o pomoc ze strony sojuszników w udrożnieniu cieśniny Ormuz i zapewnieniu tam bezpieczeństwa została jak dotąd w dużej mierze odrzucona. Chiny, które importowały około 12 milionów baryłek ropy dziennie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2026 roku, najwięcej na świecie, nie odpowiedziały bezpośrednio na jego prośbę.
Czytaj więcej
Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu, ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa - mówił przed posiedzeniem rządu premier Donal...
Donald Trump, który zabiegał o przełożenie planowanej wizyty, uzasadniał to trwającą wojną z Iranem i koniecznością swojej obecności w Waszyngtonie. Wcześniej jednak sugerował, że podróż może zostać opóźniona, jeśli Pekin nie udzieli pomocy w ochronie statków w cieśninie Ormuz. Trump zauważył, że Pekin jest w dużym stopniu zależny od dostaw ropy przez Cieśninę Ormuz, podczas gdy Stany Zjednoczone są od niej znacznie mniej uzależnione.
W niedzielnym wywiadzie dla „Financial Times” Trump powiedział, że chce wiedzieć, czy Pekin pomoże w zabezpieczeniu cieśniny, zanim wyruszy na szczyt pod koniec marca (spotkanie miało się odbyć w dniach 31 marca-2 kwietnia).
We wtorek 17 marca Chiny podjęły decyzję. Ogłosiły, że wyślą pomoc doraźną do Iranu, Jordanii, Libanu i Iraku w związku z amerykańsko-izraelskimi atakami w regionie, aby „złagodzić sytuację humanitarną ludności cywilnej”.
W poniedziałek doszło do wielkie awarii krajowej sieci energetycznej na Kubie w wyniku czego ok. 10 mln mieszkań...
Kaja Kallas, szefowa dyplomacji Unii Europejskiej, w rozmowie z agencją Reutera, przyznała, że Unia Europejska o...
- Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby ta wojna skończyła się jak najszybciej - mówił w rozmowie z RMF FM...
Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie Air Force One wskazał kolejny kraj, z którym...
