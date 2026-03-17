Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Wizyta Donalda Trumpa w Chinach przełożona. W tle eskalacja konfliktu na Bliskim Wchodzie

Prezydent USA Donald Trump ogłosił we wtorek, że odkłada planowaną wizytę w Pekinie, podczas której miał spotkać się z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem. Decyzja ta związana jest z eskalacją konfliktu z Iranem, który znacząco wpływa na priorytety amerykańskiej polityki zagranicznej.

Publikacja: 17.03.2026 19:16

Donald Trump i Chin Xi Jinping rozmawiają po wyjściu ze spotkania dwustronnego na marginesie szczytu

Donald Trump i Chin Xi Jinping rozmawiają po wyjściu ze spotkania dwustronnego na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w Pusan ​​w Korei Południowej, 30 października 2025 r.

Foto: Reuters, Evelyn Hockstein

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego planowana wizyta prezydenta USA w Chinach została przełożona?
  • Jak konflikt bliskowschodni wpływa na globalne rynki i dyplomację?
  • Jakie zagadnienia są kluczowe w relacjach handlowych USA-Chiny?
  • Jakie inne czynniki wpłynęły na zmianę terminu spotkania?
  • Jak Chiny zareagowały na apel USA dotyczący bezpieczeństwa morskiego?

Jak poinformował Trump, rozmowy z Chinami pozostają w toku, a sama wizyta ma zostać przełożona o około pięć–sześć tygodni. Pierwotnie planowano ją na przełom marca i kwietnia i miała to być pierwsza podróż do Chin w trakcie drugiej kadencji Trumpa.

Resetujemy spotkanie… Współpracujemy z Chinami. Nie mieli nic przeciwko – powiedział Trump reporterom w Gabinecie Owalnym.

Wpływ konfliktu z Iranem na gospodarkę i dyplomację

Przesunięcie terminu spotkania zwiększa niepewność zarówno na rynkach finansowych, jak i w relacjach międzynarodowych – podkreśla Reuters. Trwający konflikt z Iranem doprowadził do wzrostu cen ropy naftowej oraz zagroził bezpieczeństwu transportu morskiego przez cieśninę Ormuz — jeden z kluczowych szlaków energetycznych świata.

Sytuacja ta odsuwa w czasie rozmowy dotyczące złagodzenia napięć handlowych między USA a Chinami. Spory obejmują m.in. kwestie Tajwanu, cła, technologię półprzewodników, handel surowcami ziem rzadkich, rolnictwo oraz walki z nielegalnym handlem narkotykami. Planowana wizyta była postrzegana jako kluczowa okazja do wzmocnienia kruchego rozejmu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami po okresie eskalacji ceł. Obaj prezydenci zgodzili się w zeszłym roku na złagodzenie napięć handlowych, a nadchodząca wizyta miała wzmocnić to porozumienie.

Reklama
Reklama

Planowana wizyta Trumpa w Pekinie zaczęła budzić kontrowersje w związku z trudną sytuacją  gospodarczą USA oraz stratami ponoszonymi przez amerykańskie siły zbrojne na Bliskim Wschodzie. Według źródeł zaznajomionych z przygotowaniami do wizyty, taki kontrast mógłby negatywnie wpłynąć na odbiór polityczny wydarzenia.

Chiny odpowiadają na apel Trumpa ws. kryzysu na Bliskim Wschodzie

Prośba Trumpa o pomoc ze strony sojuszników w udrożnieniu cieśniny Ormuz i zapewnieniu tam bezpieczeństwa została jak dotąd w dużej mierze odrzucona. Chiny, które importowały około 12 milionów baryłek ropy dziennie w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2026 roku, najwięcej na świecie, nie odpowiedziały bezpośrednio na jego prośbę.

Donald Trump, który zabiegał o przełożenie planowanej wizyty, uzasadniał to trwającą wojną z Iranem i koniecznością swojej obecności w Waszyngtonie. Wcześniej jednak sugerował, że podróż może zostać opóźniona, jeśli Pekin nie udzieli pomocy w ochronie statków w cieśninie Ormuz. Trump zauważył, że Pekin jest w dużym stopniu zależny od dostaw ropy przez Cieśninę Ormuz, podczas gdy Stany Zjednoczone są od niej znacznie mniej uzależnione.

W niedzielnym wywiadzie dla Financial Times Trump powiedział, że chce wiedzieć, czy Pekin pomoże w zabezpieczeniu cieśniny, zanim wyruszy na szczyt pod koniec marca (spotkanie miało się odbyć w dniach 31 marca-2 kwietnia). 

Reklama
Reklama

We wtorek 17 marca Chiny podjęły decyzję. Ogłosiły, że wyślą pomoc doraźną do Iranu, Jordanii, Libanu i Iraku w związku z amerykańsko-izraelskimi atakami w regionie, aby „złagodzić sytuację humanitarną ludności cywilnej”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama