Wizyta Donalda Trumpa w Chinach przełożona. W tle eskalacja konfliktu na Bliskim Wchodzie

Jak poinformował Trump, rozmowy z Chinami pozostają w toku, a sama wizyta ma zostać przełożona o około pięć–sześć tygodni. Pierwotnie planowano ją na przełom marca i kwietnia i miała to być pierwsza podróż do Chin w trakcie drugiej kadencji Trumpa.

- Resetujemy spotkanie… Współpracujemy z Chinami. Nie mieli nic przeciwko – powiedział Trump reporterom w Gabinecie Owalnym.

Wpływ konfliktu z Iranem na gospodarkę i dyplomację

Przesunięcie terminu spotkania zwiększa niepewność zarówno na rynkach finansowych, jak i w relacjach międzynarodowych – podkreśla Reuters. Trwający konflikt z Iranem doprowadził do wzrostu cen ropy naftowej oraz zagroził bezpieczeństwu transportu morskiego przez cieśninę Ormuz — jeden z kluczowych szlaków energetycznych świata.

Sytuacja ta odsuwa w czasie rozmowy dotyczące złagodzenia napięć handlowych między USA a Chinami. Spory obejmują m.in. kwestie Tajwanu, cła, technologię półprzewodników, handel surowcami ziem rzadkich, rolnictwo oraz walki z nielegalnym handlem narkotykami. Planowana wizyta była postrzegana jako kluczowa okazja do wzmocnienia kruchego rozejmu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami po okresie eskalacji ceł. Obaj prezydenci zgodzili się w zeszłym roku na złagodzenie napięć handlowych, a nadchodząca wizyta miała wzmocnić to porozumienie.