W dniu 4 maja br. podpisałem decyzję o zawieszeniu licencji doradcy M. Kubiczkowi. Szczegóły niebawem w komunikacie. Począwszy od 2024r. przeprowadziliśmy czynności nadzorcze wobec ponad 100 doradców, z czego 25 przypadków zakończyło się decyzją o cofnięciu licencji. - napisał na X wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Zapowiedział, że MS wyda w tej sprawie komunikat.
O swoim zawieszeniu poinformował wcześniej sam Kubiczek. „Wczoraj (w poniedziałek 4 maja) otrzymałem decyzję administracyjną wydaną przez Wiceministra Sprawiedliwości w sprawie zawieszenia moich praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 244” - napisał w oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej. - „Zawieszenie licencji nie oznacza unieważnienia dotychczasowych czynności ani przerwania prowadzonych przeze mnie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wszystkie postępowania będą kontynuowane zgodnie z prawem i pod nadzorem sądów, a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i uzasadnione interesy uczestników prowadzonych przeze mnie postępowań pozostają zachowane. W najbliższych dniach (maksymalnie tygodniach) portfolio postępowań, w których stopień zaspokojenia wierzycieli wyniesie 100 proc., zwiększy się o kolejne cztery” - dodał Marcin Kubiczek.
Jak zaznacza w dalszej części oświadczenia, każdą decyzję podejmował w interesie ogółu wierzycieli i pod nadzorem sądu i żadna z nich nie została do dziś skutecznie podważona. Także decyzja MS nie przesądza o jakichkolwiek nieprawidłowościach działań podejmowanych w prowadzonych przez niego postępowaniach i ma charakter środka tymczasowego, nie jest ostateczna ani prawomocna. Zdaniem Kubiczka, została wydana bez prawidłowego ustalenia stanu faktycznego, "w oparciu o który wyprowadzono jaskrawie mylne wnioski co do zaistnienia przesłanek jej wydania".
„W decyzji tej Wiceminister Sprawiedliwości kwestionuje prawomocne orzeczenia sądowe i skutki prawne z tych orzeczeń wynikające. Skorzystam ze wszystkich przewidzianych prawem środków odwoławczych w celu jej niezwłocznego uchylenia oraz pełnego wyjaśnienia sprawy” - pisze Kubiczek apelując o „powstrzymanie się od formułowania przedwczesnych ocen i interpretacji, które mogłyby wprowadzać opinię publiczną w błąd co do charakteru decyzji oraz jej skutków prawnych, w szczególności mając na uwadze, iż prowadzę spory sądowe w interesie wierzycieli poszczególnych mas upadłości oraz w interesie publicznym, których wartość sięga kilku miliardów złotych”.
Marcin Kubiczek to jeden z najbardziej znanych syndyków w Polsce. Prowadził kontrowersyjne upadłości m.in. Idea Banku, Getin Noble Banku i Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 2025 r. Jest zarządcą przymusowym w spółce Hreit SA. zamieszanej w jeden z największych skandali na polskim rynku deweloperskim, obejmujący oszustwa na ponad 342 mln zł na szkodę co najmniej 1,4 tys. osób. Twórca grupy, Michał S., został aresztowany, a spółki z grupy (HRE Investments) są bankrutami, pozostawiając niedokończone inwestycje w całej Polsce.
16 kwietnia Kubiczek został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Łodzi gdzie przedstawiono zarzuty oszustwa prezesowi grupy kapitałowej Hreit S.A. Michałowi S. oraz dyrektor sprzedaży mieszkań w tej spółce - Marcie O.
Jak poinformowała prokuratura, doprowadzenie było konieczne, aby przesłuchać Kubiczka w charakterze świadka. W czynnościach procesowych uczestniczył też przewieziony z aresztu Michał S. oraz jego obrońcy. „Przesłuchanie nie miało związku z żadnym innym postępowaniem karnym, cywilnym czy administracyjnym prowadzonym przez inne organy państwowe” - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
