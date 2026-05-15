Wydawało się, że psychiczna odporność ludzkości na wirusy jest już na najwyższym poziomie. Z powodu Covidu-19, który, jak wieszczono kilka lat temu, miał całkowicie zmienić społeczeństwa, ale został szybko zapomniany, wyparty z pamięci. Może nie przez wszystkich, bo miliony straciły bliskich, wielu odczuwa skutki choroby, ale jednak trudno głosić tezę, że świat jest zupełnie inny, niż był przed początkiem 2020 r., gdy koronawirus rozprzestrzeniał się po kolejnych krajach, budząc przerażenie i skłaniając rządy do narzucania nieznanych wcześniej na tak masową skalę ograniczeń i nakazów.