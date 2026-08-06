Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 6 sierpnia ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju, z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB poinformowało o alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach. Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuje w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, opolskim oraz w części woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, lubuskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązywać będą do czwartku, do godz. 20. Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 33 do 38 stopni Celsjusza.

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Co jeść, gdy z nieba leje się żar?

Dietetyczka kliniczna Martyna radziła w rozmowie z PAP, że w upały organizm traci wiele elektrolitów i minerałów. Aby temu zapobiec, warto sięgnąć po arbuzy, melony, a także po chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy kefirów – powiedziała.

Zwróciła też uwagę, że dieta w czasie upałów powinna być bogata w warzywa i owoce, bo one same w sobie zawierają wiele wody. Jej zdaniem warto sięgnąć po arbuzy i melony, a także po chłodniki na bazie jogurtów naturalnych czy kefirów. Podkreśliła, że trzeba się wystrzegać ciężkostrawnych potraw smażonych na tłuszczu i pikantnych.

Brak apetytu w upały? Dietetyczka: Nie zmuszaj się, ale pamiętaj o jednym

– Podczas upałów nasze zapotrzebowanie kaloryczne jest mniejsze. Nie ma potrzeby karać się za brak apetytu, ale warto w tym czasie zadbać o dobre nawodnienie i unikać ekspozycji na słońce – powiedziała Puc.

Dodała, że trudno jednoznacznie określić, ile dziennie trzeba wypić płynów, bo to zależy od cech indywidualnych każdej osoby, np. od płci czy masy ciała, a także od temperatury i aktywności fizycznej.

– Nie ma uniwersalnej rady dla wszystkich. Mamy dostęp do wielu aplikacji na telefon, gdzie podając te dane, otrzymamy dokładną informację, ile powinniśmy wypić wody na dobę – poleciła dietetyczka.

Sama woda to za mało? Trik z mlekiem i nasionami chia

Według niej podczas upałów nieco lepiej niż woda nawadnia np. mleko, bo zawiera białko, co sprawia, że elektrolity są zatrzymane w organizmie nieco dłużej.

– W upalne dni warto urozmaicić podanie wody o listki mięty, plasterki cytryny lub inne owoce. Dobrym pomysłem jest również wrzucenie łyżeczki nasion chia, które napęcznieją i będą nawadniać nieco lepiej – zaznaczyła Martyna Puc.

Podkreśliła, że woda w organizmie człowieka odgrywa ważną rolę; dostarcza substancji odżywczych i w niej rozpuszczane są witaminy z grupy B. Wzmaga też koncentrację, usuwa toksyny z organizmu, nawilża skórę, pozytywnie wpływa na kondycję i pomaga zachować odpowiednią temperaturę ciała i co ważne, reguluje też ciśnienie krwi – dodała.

– Odwodnienie zatem jest dla nas bardzo niebezpieczne. Szczególnie narażone są na nie osoby starsze i dzieci – ostrzegła dietetyczka. Zaznaczyła, że powinniśmy pić wodę regularnie, w małych ilościach i małymi łykami.

Lody i lodowate napoje w upał? Możesz sobie zaszkodzić

W jej ocenie niezbyt dobrym pomysłem są lody i zimne napoje, bo obkurczają naczynia krwionośne, co osłabia błonę śluzową i sprawia, że jest ona bardziej podatna na zakażenia bakteryjne. – Często podczas upałów dostajemy np. anginy. Nie oznacza to, by z tych produktów rezygnować, ale zdroworozsądkowo będzie jeść lody powoli, a napoje pić lekko schłodzone – powiedziała Martyna Puc.