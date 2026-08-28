Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Bydgoszczy przeprowadzili operację wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją i handlem narkotykami. Według ustaleń śledczych, grupa działała od 2025 r. na terenie województw kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Reklama Reklama

Członkowie grupy mogli zajmować się produkcją i wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków. Według śledczych, mogli wyprodukować nawet trzy tony klofedronu (3-CMC).

Produkowai narkotyki i wprowadzali je do obrotu. Grupa przestępcza rozbita

Jak w piątek podała policja, w drugiej połowie lipca funkcjonariusze CBŚP, wspierani przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ełku, przeprowadzili działania wymierzone w członków grupy. Zatrzymano pięć osób – czterech mężczyzn i kobietę w wieku od 34 do 51 lat. Wśród zatrzymanych znalazł się mężczyzna podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Podczas przeszukań funkcjonariusze dotarli do pomieszczenia, wykorzystywanego przez przestępców jako magazyn narkotyków. Policjanci zabezpieczyli tam ponad 35 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym marihuanę, amfetaminę oraz klofedron. Funkcjonariusze znaleźli także broń palną wraz z amunicją, która została zabezpieczona jako materiał dowodowy.

U podejrzewanego o kierowanie gangiem funkcjonariusze CBŚP znaleźli ponad 400 tysięcy złotych w gotówce. Pieniądze zostały zabezpieczone na potrzeby prowadzonego postępowania.

Areszt tymczasowy dla 13 osób

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Prokurator nadzorujący postępowanie przedstawił im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw związanych z działalnością narkotykową. Jednej z osób zarzucono również kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

W śledztwie występuje jak dotąd 18 podejrzanych, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu zastosowano wobec 13 z nich.

Centralne Biuro Śledcze Policji podkreśliło, że celem prowadzonych działań jest rozbijanie struktur odpowiedzialnych za produkcję i wprowadzanie narkotyków na rynek.