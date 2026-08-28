Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w połowie sierpnia. Dotyczy czterech osób oskarżonych o udział w obrocie i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości leków opioidowych zawierających w swoim składzie silnie uzależniające środki odurzające. Substancje, którymi mieli handlować oskarżeni to między innymi oksykodon i fentanyl oraz leki benzodiazepinowe zawierające alprazolam.

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Akt oskarżenia dotyczy też prania brudnych pieniędzy, a dwie osoby odpowiedzą też za dokonywanie wewnątrzwspólnotowych dostaw znacznej ilości środków odurzających poprzez ich przemieszczenie na terytorium Austrii. Dodatkowo prokurator oskarżył 31-letniego mężczyznę o nielegalne posiadanie amunicji oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli.

45-letni ksiądz usłyszał zarzuty

Oprócz 31-latka na ławie oskarżonych zasiądzie dwoje czterdziestolatków i 45-letni ksiądz z województwa mazowieckiego. Duchowny miał być jednym z odbiorców nielegalnych substancji. Usłyszał zarzuty popełnienia przestępstwa udziału w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych.

W sumie prokuratura postawiła podejrzanym ponad 300 zarzutów. 40-latkowie trafili do tymczasowego aresztu, pozostałe osoby zostały objęte wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

Zabezpieczono tysiące tabletek i luksusowy samochód

Śledztwo w tej sprawie trwa od 2021 r. i obejmuje osoby z różnych części Polski. Według ustaleń prokuratury silne leki trafiały do odbiorców podczas bezpośrednich spotkań, ale były też wysyłane kurierem.

Śledczy zabezpieczyli kilka tysięcy tabletek silnych leków. Były wśród nich preparaty zawierające m.in. oksykodon, morfinę i alprazolam, a także plastry z fentanylem. Zabezpieczono również gotówkę, biżuterię i luksusowy samochód.