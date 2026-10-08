Zastrzeżenie numeru PESEL chroni przed zaciągnięciem na nas pożyczek czy kredytów – tyle teorii. Przestępcy, którzy dysponują naszymi danymi, mogą jednak wykorzystać je także w inny sposób, co może przysporzyć wielu kłopotów.

Reklama Reklama

Zastrzegł PESEL. Mimo to ktoś rejestruje na niego auta

Internetowy serwis „Gazety Pomorskiej” przytacza przykład pana Pawła z województwa kujawsko-pomorskiego. Mężczyzna opisał w mediach społecznościowych, co go spotkało.

„Ktoś bezczelnie ukradł moje dane i rejestruje na mnie „lewe” samochody” – pisze pan Paweł na facebookowej grupie „Bezpłatne porady prawne”. „Wszystko zaczęło się kilka dni temu, gdy dostałem pismo z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) z żądaniem kary za brak OC na samochód, którego na oczy nie widziałem. Zanim zdążyłem ochłonąć, przyszło kolejne pismo – tym razem z prywatnej ubezpieczalni. Domaga się zapłaty składek za dwa kolejne pojazdy. Łącznie wiszą na mnie już trzy obce auta, z którymi nie mam i nigdy nie miałem nic wspólnego! Żeby było jasne, dowodu nie zgubiłem, a PESEL mam zastrzeżony” – tłumaczy mężczyzna.

Sprawa została zgłoszona na policję.

Skąd wynikają problemy? Zastrzeżenie numeru PESEL nie daje pełnej ochrony

Sytuacja rodzi pytanie, czy mimo zastrzeżonego numeru PESEL ktoś może wykorzystać nasze dane, by kupić, zarejestrować i ubezpieczyć na nie auto.

„Zastrzeżenie numeru PESEL nic nie daje w kontekście zakupu/sprzedaży auta jak i zawierania polis ubezpieczeniowych” – pisze jedna z komentujących na facebookowej grupie osób.

Faktycznie, w przypadku prywatnych transakcji można kupić samochód z zastrzeżonym numerem PESEL. Problemy pojawią się dopiero przy finansowaniu na kredyt. Instytucje finansowe mają bowiem obowiązek sprawdzać bazę zastrzeżonych numerów PESEL. Oszuści mogą także próbować zarejestrować fikcyjne auta na skradzione dane osób. Urzędy nie mają bowiem obowiązku weryfikacji statusu PESEL przy rejestracji auta.

Aby zarejestrować auto, trzeba jednak posiadać ważne ubezpieczenie OC. Przy zastrzeżonym numerze PESEL ubezpieczyciel może odmówić zawarcia umowy. Przepisy dają firmom ubezpieczeniowym możliwość weryfikacji statusu numeru PESEL w bazie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Jeśli więc podejrzewamy, że ktoś wykorzystał nasze dane do nielegalnej rejestracji pojazdu, należy niezwłocznie zgłosić sprawę na policję.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyjaśnia. W ten sposób można zapobiec kłopotom

Uzyskaliśmy komentarz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w tej sprawie. Jak precyzuje rzecznik UFG Damian Ziąber, w piśmie skierowanym do pana Pawła nie było mowy o „żądaniu kary”, lecz prośba o wskazanie „czy dla danej osoby i pojazdów istnieje/istniał obowiązek posiadania OC, czy nie”.

Fundusz podkreśla jednocześnie, że ostatnio coraz częściej dochodzi do zawierania umów ubezpieczenia OC na skradzione dane, a w niektórych przypadkach może to być nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt polis na jedną osobę. W odpowiedzi na ten problem UFG wprowadził sposób umożliwiający szybszą reakcję na kradzież danych i zabezpieczenie się przed skutkami wyłudzeń. Powiadomienia UFG w formie SMS-a lub e-maila poinformują nas o każdym przypadku, gdy w bazie UFG pojawi się nowa polisa lub szkoda na nasze dane.

„Aby ustawić takie powiadomienia, należy wyrazić zgodę na komunikację elektroniczną od Funduszu i włączyć odpowiednią funkcję. Wszystko to można zrobić szybko i wygodnie w portalu Funduszu, pod adresem UFG.pl” – wyjaśnia Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Co zrobić, gdy otrzymamy takie powiadomienie? „W pierwszej kolejności zgłoś ten fakt na policję albo w prokuraturze. Następnie poinformuj o tej sytuacji ubezpieczyciela i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, dołączając potwierdzenie zgłoszenia do organów ścigania” – informuje UFG.

Wyciek danych z platformy MyDr i masowe zastrzeżenia PESEL

12 sierpnia 2026 r. poinformowano o potężnym cyberataku na platformę MyDr obsługującą systemy informatyczne, z których korzystają przychodnie w całej Polsce. Jak informował rząd, spowodowało to wyciek danych blisko 19 milionów Polaków.

Zaapelowano wtedy o zastrzeżenie numerów PESEL. Po tym incydencie liczba zastrzeżeń wzrosła lawinowo. Jak wynika z ustaleń Radia Zet od połowy sierpnia do końca września, czyli w ciągu półtora miesiąca PESEL zastrzegło 3,4 mln Polaków. Wcześniej takie zastrzeżenie posiadało 8 618 900 osób. Obecnie zastrzeżony PESEL ma już prawie 12 milionów Polaków.

Co można załatwić mimo zastrzeżonego numeru PESEL?

Zastrzeżony numer PESEL nie wpływa na:

sprawy urzędowe (np. wzięcie ślubu, zameldowanie się czy wyrobienie dokumentów),

sprawy zdrowotne (np. wizyty u lekarza, pobyt w szpitalu czy wykupienie recepty),

udział w wyborach, ważność dokumentów (np. dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy),

korzystanie z profilu zaufanego,

podróżowanie (np. przekraczanie granicy, podróże lotnicze czy kupowanie biletów lotniczych),

wykonywanie czynności służbowych (np. podpisywanie umów w pracy),

korzystanie z usług poczty (Poczta Polska może ubiegać się o dostęp do weryfikacji zastrzeżenia w rejestrze, ale nie ma takiego obowiązku ustawowego).

Jakie sytuacje wymagają cofnięcia zastrzeżenia PESEL?

W razie potrzeby można w każdej chwili cofnąć zastrzeżenie PESEL, a po 30 minutach ponownie go zastrzec. Zastrzeżenie PESEL wymaga cofnięcia, gdy chcemy:

utworzyć nowy rachunek bankowy,

wziąć kredyt lub pożyczkę, kupić coś na raty,

podpisać akt notarialny dotyczący nieruchomości,

otrzymać kopię swojej karty SIM,

wypłacić w placówce bankowej większą kwotę pieniędzy – powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (co 1 stycznia 2026 r. wynosiło 14418 zł).

Zarówno zastrzeżenie numeru PESEL, jak i jego cofnięcie, są natychmiastowe.