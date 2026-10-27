W nocy z soboty na niedzielę, 25 października, zegarki zostały cofnięte z godziny 3.00 na 2.00. Dla większości osób oznaczało to możliwość dłuższego snu, ale pracownicy nocnych zmian mogli spędzić w pracy dodatkową godzinę.

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„Jeśli byłaś albo byłeś wtedy na nocnej zmianie, przepracowałeś godzinę więcej. Zamiast 8 godzin wyszło 9. Zamiast 12, koniec zmiany po 13” – napisała w serwisie X Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Ministra przypomniała, że dodatkowo przepracowany czas powinien zostać odpowiednio rozliczony. Jeżeli wskutek zmiany czasu pracownik przekroczył obowiązującą go normę czasu pracy albo przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, dodatkowa godzina stanowi pracę nadliczbową.

Zmiana czasu na zimowy. Ile pieniędzy należy się za dodatkową godzinę pracy?

Jak wyjaśniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pracownikowi przysługuje przede wszystkim normalne wynagrodzenie za przepracowaną godzinę.

Jeśli dodatkowa godzina jest pracą nadliczbową i przypada w porze nocnej obowiązującej u danego pracodawcy, przysługuje za nią również dodatek w wysokości 100 proc. wynagrodzenia. W innych przypadkach dodatek za nadgodziny dobowe może wynieść 50 proc., zależnie od obowiązujących przepisów i rozkładu czasu pracy.

Do tego dochodzi dodatek za pracę w porze nocnej. W październiku 2026 r. wynosi on 5,46 zł brutto za godzinę. Jest obliczany na podstawie minimalnego wynagrodzenia i miesięcznego wymiaru czasu pracy.

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„Nie ma znaczenia, że na nocne zmiany pracujesz na co dzień. Nadgodzina w nocy to nadgodzina w nocy” – podkreśliła ministra.

Podobne stanowisko przedstawiła Państwowa Inspekcja Pracy. Zaznaczyła jednak, że nie w każdym przypadku cofnięcie zegarków oznacza powstanie nadgodzin. Jeśli pracodawca uwzględnił zmianę czasu w harmonogramie i odpowiednio skrócił nocną zmianę, pracownik mógł przepracować standardową liczbę godzin.

Za nadgodziny można dostać wolne. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyjaśnia zasady

Dodatkowa praca może zostać zrekompensowana również czasem wolnym. W takim przypadku obowiązują dwie zasady, zależne od tego, kto wystąpi z inicjatywą.

Jeśli pracownik sam złoży wniosek o odebranie wolnego, za jedną godzinę nadliczbową otrzyma jedną godzinę wolnego. Jeśli natomiast o udzieleniu czasu wolnego zdecyduje pracodawca bez wniosku pracownika, musi przyznać półtorej godziny wolnego za każdą nadgodzinę.

Udzielenie czasu wolnego w odpowiednim wymiarze zastępuje dodatek za pracę nadliczbową, ale nie pozbawia pracownika prawa do dodatku za faktyczną pracę w porze nocnej.

„Pamiętajcie – jak praca, to płaca. Każda godzina ma swoją cenę!” – napisała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Zasady rozliczania dodatkowej godziny wynikają z Kodeksu pracy. Pracownicy, którzy wykonywali obowiązki podczas zmiany czasu, powinni sprawdzić harmonogram oraz ewidencję czasu pracy, na podstawie której pracodawca nalicza wynagrodzenie.