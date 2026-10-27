„Świetna urzędniczka, będzie jej brakować w Brukseli”. „Agnieszka jest tu praktycznie niezastąpiona”. To szybki przegląd reakcji w Brukseli – naszych rozmówców z Parlamentu Europejskiego i unijnych urzędników. We wtorek 27 października premier Donald Tusk ogłosił nominację Agnieszki Bartol na szefową resortu funduszy i polityki regionalnej. Ma zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, skonfliktowaną z premierem w zasadzie od powstania koalicji rządzącej. Trudno politycznie o większą zmianę, bo Bartol nie tylko jest jedną z najbardziej zaufanych osób premiera w Brukseli, ale też bezpartyjna urzędniczka z długą karierą na unijnych stanowiskach. Zna Brukselę na wylot. Premier przedstawił ją we wtorek jako „naszego szerpę”. A „szerpa” w unijnym slangu to osoba, która w imieniu szefa rządu przygotowuje szczyty Rady Europejskiej.