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Tusk kończy wojnę we własnym rządzie. Do gry wchodzi jego człowiek z Brukseli

Trudno o większą zmianę niż wtorkowa decyzja Donalda Tuska. Agnieszka Bartol, którą premier wskazał na szefową resortu funduszy, to przeciwieństwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Bezpartyjna urzędniczka i co najważniejsze – bardzo zaufana osoba szefa rządu.

Publikacja: 27.10.2026 16:32

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Agnieszka Bartol, którą premier wskazał na szefową resortu funduszy, to przeciwieństwo Katarzyny Peł

Agnieszka Bartol, którą premier wskazał na szefową resortu funduszy, to przeciwieństwo Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz

Foto: PAP/Kinga Majewska

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Michał Kolanko

„Świetna urzędniczka, będzie jej brakować w Brukseli”. „Agnieszka jest tu praktycznie niezastąpiona”. To szybki przegląd reakcji w Brukseli – naszych rozmówców z Parlamentu Europejskiego i unijnych urzędników. We wtorek 27 października premier Donald Tusk ogłosił nominację Agnieszki Bartol na szefową resortu funduszy i polityki regionalnej. Ma zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, skonfliktowaną z premierem w zasadzie od powstania koalicji rządzącej. Trudno politycznie o większą zmianę, bo Bartol nie tylko jest jedną z najbardziej zaufanych osób premiera w Brukseli, ale też bezpartyjna urzędniczka z długą karierą na unijnych stanowiskach. Zna Brukselę na wylot. Premier przedstawił ją we wtorek jako „naszego szerpę”. A „szerpa” w unijnym slangu to osoba, która w imieniu szefa rządu przygotowuje szczyty Rady Europejskiej. 

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