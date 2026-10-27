W historii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, jej rozstania z rządem i partią, poraża głównie brak profesjonalizmu. Polityka to przede wszystkim odpowiedzialność nie tylko za swoje słowa i czyny, ale przede wszystkim za dobro publiczne. Bo polityka to reprezentacja. Nawet jeśli Pełczyńska-Nałęcz nie miała mandatu z powszechnych wyborów, to jako liderka ugrupowania sejmowego i członkini rządu była odpowiedzialna przed elektoratem, który jej partia zagospodarowała. Informowanie wpisem w serwisie X o rezygnacji jest niepoważne. Podobnie jak nieprzekonujący jest motyw.