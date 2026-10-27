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Bogusław Chrabota: Szymon Hołownia przespał swój czas

Złudzenia, że Szymon Hołownia wejdzie do rządu i obejmie tekę wicepremiera, się nie spełnią. Hołownia zniszczył swoją formację, a Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pogrążyła ją ostatecznie. Próby reanimacji są spóźnione o 12 miesięcy. A Donald Tusk nie potrzebuje generała bez armii.

Publikacja: 27.10.2026 19:06

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Szymon Hołownia i posłowie Polski 2050 w Sejmie

Szymon Hołownia i posłowie Polski 2050 w Sejmie

Foto: PAP

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Bogusław Chrabota

W historii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, jej rozstania z rządem i partią, poraża głównie brak profesjonalizmu. Polityka to przede wszystkim odpowiedzialność nie tylko za swoje słowa i czyny, ale przede wszystkim za dobro publiczne. Bo polityka to reprezentacja. Nawet jeśli Pełczyńska-Nałęcz nie miała mandatu z powszechnych wyborów, to jako liderka ugrupowania sejmowego i członkini rządu była odpowiedzialna przed elektoratem, który jej partia zagospodarowała. Informowanie wpisem w serwisie X o rezygnacji jest niepoważne. Podobnie jak nieprzekonujący jest motyw.

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