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Szymon Hołownia i posłowie Polski 2050 w Sejmie
W historii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, jej rozstania z rządem i partią, poraża głównie brak profesjonalizmu. Polityka to przede wszystkim odpowiedzialność nie tylko za swoje słowa i czyny, ale przede wszystkim za dobro publiczne. Bo polityka to reprezentacja. Nawet jeśli Pełczyńska-Nałęcz nie miała mandatu z powszechnych wyborów, to jako liderka ugrupowania sejmowego i członkini rządu była odpowiedzialna przed elektoratem, który jej partia zagospodarowała. Informowanie wpisem w serwisie X o rezygnacji jest niepoważne. Podobnie jak nieprzekonujący jest motyw.
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