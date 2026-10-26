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Piotr Szymaniak: Niezależny prokurator to dziś bajka dla naiwnych

Postulat rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego brzmi dziś jak „pokój na świecie” z konkursów piękności: popierają go zwłaszcza ci, którzy akurat nie rządzą. Projekt partii Razem, przewidujący wybór PG większością trzech piątych głosów, ma niewielkie szanse na uchwalenie, ale przynajmniej wymusza kompromis ponad podziałami.

Publikacja: 26.10.2026 04:41

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Niezależny prokurator generalny to dziś bajka dla naiwnych

Niezależny prokurator generalny to dziś bajka dla naiwnych

Foto: PAP/Radek Pietruszka

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Piotr Szymaniak

Przez dekady uczestniczki przeróżnych konkursów piękności dostawały pytanie o jedną rzecz, którą chciałyby zmienić na świecie, gdyby miały nieograniczoną moc, albo w jakim celu wykorzystałyby swoją popularność, gdyby to właśnie im przypadła korona miss. W odpowiedzi padały banalne stwierdzenia o pokoju na świecie czy likwidacji głodu. Dla wielu prześmiewców miało to świadczyć o naiwności „głupiutkich ślicznotek”, choć mnie wydawało się, że dziewczyny po prostu starają się mówić to, co ich zdaniem jurorzy chcieliby usłyszeć.

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