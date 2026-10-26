Przez dekady uczestniczki przeróżnych konkursów piękności dostawały pytanie o jedną rzecz, którą chciałyby zmienić na świecie, gdyby miały nieograniczoną moc, albo w jakim celu wykorzystałyby swoją popularność, gdyby to właśnie im przypadła korona miss. W odpowiedzi padały banalne stwierdzenia o pokoju na świecie czy likwidacji głodu. Dla wielu prześmiewców miało to świadczyć o naiwności „głupiutkich ślicznotek”, choć mnie wydawało się, że dziewczyny po prostu starają się mówić to, co ich zdaniem jurorzy chcieliby usłyszeć.