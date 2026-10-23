Mimo upływu niemal czterech lat okoliczności tragedii w Przewodowie nie zostały ostatecznie wyjaśnione. Śledztwo ws. eksplozji pocisku z 15 listopada 2022 r. w Przewodowie na Lubelszczyźnie pozostaje zawieszone – ustaliło RMF24. Polscy prokuratorzy nadal nie uzyskali odpowiedzi na kierowane do Ukrainy wnioski. W wyniku wybuchu zginęło dwóch Polaków.

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Śledztwo w sprawie Przewodowa. Brak odpowiedzi z Ukrainy

Według informacji RMF24 ukraińska prokuratura nie zareagowała ani na wnioski o pomoc prawną, ani na ponaglenia wysyłane przez polskich śledczych. Wysyłane co kilka miesięcy przypomnienia nie przynoszą żadnych rezultatów.

Mimo przeszkód polska prokuratura nie zamierza umarzać postępowania. Zdecydowano o kontynuowaniu prób uzyskania pomocy ze strony ukraińskich organów ścigania. Brak odpowiedzi uniemożliwia jednak przeprowadzenie czynności niezbędnych do zakończenia sprawy.

Wybuch rakiety w Przewodowie. Zginęło dwóch Polaków

Do tragedii doszło podczas rosyjskiego ataku rakietowego na Ukrainę, który objął również zachodnią część kraju. Pocisk eksplodował na terenie suszarni zbóż. Zginęli 60-letni kierownik magazynu oraz 59-letni traktorzysta z pobliskiej miejscowości Setniki.

Z ustaleń polskiej prokuratury przywołanych przez RMF24 wynika, że rakieta najprawdopodobniej należała do ukraińskiej obrony powietrznej, a zdarzenie mogło być nieszczęśliwym wypadkiem. Ukraina nie potwierdziła jednak oficjalnie tej wersji.

Już w 2022 roku pojawił się problem z udziałem Ukrainy

Pierwsze trudności dotyczące współpracy przy wyjaśnianiu tragedii opisywała „Rzeczpospolita”. Prokuratura nie zamierzała dopuścić ukraińskich śledczych do formalnego udziału w postępowaniu. Przedstawiciele Ukrainy mogli obejrzeć miejsce eksplozji i szczątki pocisku, ale nie wykonywali własnych czynności procesowych. Decyzje dotyczące przebiegu śledztwa należały do polskich organów, a ewentualny udział zagranicznych przedstawicieli musiał uwzględniać obowiązujące procedury.

We wrześniu 2023 roku polscy biegli przypisali pocisk ukraińskiej obronie powietrznej. Rzecznik Prokuratury Krajowej Łukasz Łapczyński potwierdził wówczas uzyskanie opinii, zastrzegając, że ze względu na jej niejawny charakter nie zostanie ujawniona jej treść. Polscy śledczy wyczerpali dostępne w kraju czynności dowodowe i oczekiwali na odpowiedź na wniosek o pomoc prawną skierowany do Ukrainy.

W 2024 r. ówczesny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar powiedział, że mimo jego próśb Ukraina nie udzieliła Polsce pomocy prawnej. Poinformował również, że sprawa była poruszana w rozmowach prokuratora krajowego Dariusza Korneluka z ówczesnym prokuratorem generalnym Ukrainy Andrijem Kostinem. Bodnar zapowiadał, że podczas planowanej wizyty ukraińskiej delegacji prokuratorskiej polska strona ponownie poruszy kwestię współpracy.