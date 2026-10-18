W nocy z soboty na niedzielę doszło do próby podpalenia firmy przechowującej sprzęt łączności satelitarnej Starlink – podał premier Litwy Mindaugas Sinkeviczius w poście opublikowanym na Facebooku.

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Próba podpalenia sprzętu Starlink. Premier Litwy: To element rosyjskiej wojny hybrydowej

– Widać, że próbowano dokonać sabotażu lub dywersji. Podobne działania powtarzają się w całej Europie. Należy uznać to za element rosyjskiej wojny hybrydowej – zaznaczył szef litewskiego rządu w rozmowie z radiem publicznym LRT.

Mindaugas Sinkeviczius wytłumaczył, że zaatakowany obiekt należy do firmy zapewniającej Ukrainie łączność za pomocą dziewięciu anten satelitarnych Starlink. Sprawcy mieli podjąć próbę podpalenia zarówno anten, jak i urządzeń sterujących systemem. Na miejscu zdarzenia znaleziono pojemniki z łatwopalnymi płynami, w tym kanister o pojemności 10 litrów.

Premier wyraził nadzieję, że osoby odpowiedzialne za incydent zostaną szybko ujęte. Podkreślił jednocześnie, że postępowanie w tej sprawie jest w toku, dlatego służby nie mogą na razie ujawnić informacji dotyczących podejrzanych ani potencjalnych zleceniodawców.

W związku z ostatnimi zdarzeniami na Litwie Sinkeviczius zapowiedział zwołanie na poniedziałek posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z tematów będzie próba podpalenia obiektu ze sprzętem Starlink, a drugim – niedzielny incydent z dronem, który naruszył litewską przestrzeń powietrzną.

Podobny incydent miał miejsce w ubiegłym miesiącu w Polsce. 23 września w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu doszło do pożaru infrastruktury Starlink. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo dotyczące podejrzenia sabotażu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym popełnionego na rzecz obcego wywiadu.

Do kolejnego incydentu związanego z infrastrukturą Starlink doszło 9 października. W pobliżu Sofii, stolicy Bułgarii, podpalono wówczas anteny znajdujące się w tajnym ośrodku Starlink.