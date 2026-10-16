kajdanki
Do pożaru infrastruktury Starlink doszło wieczorem 23 września w Woli Krobowskiej w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo dotyczące podejrzenia sabotażu oraz przestępstwa o charakterze terrorystycznym popełnionego na rzecz obcego wywiadu.
W poniedziałek niemieckie służby zatrzymały w Nuertingen w Badenii-Wirtembergii dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o udział w podpaleniu. To 34-letni Muslum T. i 38-letni Umit E. Decyzję w sprawie ich ekstradycji do Polski ma podjąć Wyższy Sąd Krajowy w Stuttgarcie.
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Polska policja zatrzymała dwóch Turków, sprawców podpalenia bazy Starlink, już następnego dnia po zdarzeniu. Wylegitymowała ich i wypuściła, bo nie...
Niemiecki tygodnik „Der Spiegel” poinformował w piątek, powołując się na kilka niezależnych źródeł z różnych krajów, że zatrzymani mogli być członkami tureckiej grupy przestępczej „Daltonów” lub zostać wynajęci przez osoby powiązane z tą organizacją. Grupa mogła z kolei realizować zadania zlecone przez rosyjskie służby specjalne.
„Daltonowie” są jednym z najgroźniejszych gangów działających w Europie. Od lat prowadzą działalność przestępczą w Turcji, Niemczech i innych krajach. Jak przypomina „Der Spiegel”, członkowie grupy są podejrzewani m.in. o haracze, handel bronią oraz zabójstwa na zlecenie.
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Niemiecki tygodnik zwrócił również uwagę na sprawę domniemanego przywódcy gangu, Beratcana Gokdemira. W 2024 roku został on zatrzymany w Rosji, a władze Turcji wystąpiły o jego ekstradycję. Według niemieckich służb bezpieczeństwa Kreml umożliwił mu jednak kontynuowanie działalności, a nawet zapewniał mu ochronę. Eksperci podejrzewali, że rosyjskie władze mogły oczekiwać w zamian określonych korzyści. Nie wiadomo, czy Gokdemir wciąż przebywa na terytorium Rosji.
„Der Spiegel” zauważył, że rosyjskie służby wykorzystywały dotąd do operacji sabotażowych w Europie przede wszystkim własnych agentów oraz osoby werbowane do wykonywania pojedynczych zadań, określane jako agenci niskiego szczebla. Gdyby udział „Daltonów” w podpaleniu stacji Starlink w Polsce został potwierdzony, mogłoby to wskazywać na zmianę taktyki rosyjskich służb.
Wcześniej w tym tygodniu niemiecka policja zatrzymała w Karlsruhe kobietę, która jest podejrzana w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. „Schwaebische Zeitung” przekazała, że aresztowana to 25-letnia Diren A., która prawdopodobnie ma powiązania ze światem przestępczym i siedziała za kierownicą samochodu, którym dwaj mężczyźni podejrzani o sabotaż dostali się na miejsce.
Łączność zapewniana przez system Starlink ma istotne znaczenie dla ukraińskiej armii, która wykorzystuje go do przesyłania danych.
Do kolejnego incydentu związanego z infrastrukturą Starlink doszło 9 października. W pobliżu Sofii, stolicy Bułgarii, podpalono wówczas anteny znajdujące się w tajnym ośrodku Starlink.
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