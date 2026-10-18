Laureat pokojowego Nobla o słowach Donalda Trumpa: Emocjonalne. Reagować powinna Norwegia

Polscy politycy nie po raz pierwszy nadeptują na te same grabie. Warto pamiętać, że Łukaszenko ostatecznie nie dotrzymuje słowa, nie przestrzega porozumień - mówi „Rzeczpospolitej” Aleś Bialacki, białoruski obrońca praw człowieka i laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

