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Laureat pokojowego Nobla o słowach Donalda Trumpa: Emocjonalne. Reagować powinna Norwegia

Polscy politycy nie po raz pierwszy nadeptują na te same grabie. Warto pamiętać, że Łukaszenko ostatecznie nie dotrzymuje słowa, nie przestrzega porozumień - mówi „Rzeczpospolitej” Aleś Bialacki, białoruski obrońca praw człowieka i laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Publikacja: 18.10.2026 16:01

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i białoruski działacz na rzecz praw człowieka Aleś Bialacki

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i białoruski działacz na rzecz praw człowieka Aleś Bialacki

Foto: PAP

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Rusłan Szoszyn

W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy wywiad Rusłana Szoszyna z Alesiem Bialackim, który ukazał się na rp.pl 14 października.

„Rzeczpospolita”: Tegoroczną laureatką Pokojowej Nagrody Nobla została południowoafrykańska obrończyni praw człowieka Navi Pillay. Słuszna decyzja Komitetu Noblowskiego?

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