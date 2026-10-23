Jak wynika z danych CBOS, zainteresowanie polityką wśród kobiet od lat pozostaje niższe niż wśród mężczyzn. Obecnie 45 proc. ankietowanych kobiet ocenia je jako średnie, a 25 proc. jako niewielkie. Duże zainteresowanie życiem politycznym deklaruje 12 proc. kobiet, natomiast bardzo duże – 3 proc.

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Tymczasem wśród mężczyzn odsetek osób wykazujących duże lub bardzo duże zainteresowanie polityką wynosi 27 proc. W tej grupie 21 proc. określa swoje zainteresowanie jako duże, a 6 proc. jako bardzo duże.

Starsze kobiety częściej interesują się polityką

Badanie wskazuje, że polityką najbardziej interesują się kobiety z najstarszych grup wiekowych. Wśród respondentek, które ukończyły 65 lat, duże lub bardzo duże zainteresowanie życiem politycznym deklaruje 21 proc. Dla porównania, w grupie kobiet w wieku 25–44 lata odsetek ten wynosi 10 proc., a wśród kobiet w wieku 18–24 lata – 14 proc.

CBOS zwraca jednocześnie uwagę na wzrost liczby młodych kobiet, które deklarują całkowity brak zainteresowania polityką. W porównaniu z poprzednim rokiem odsetek ten zwiększył się o 5 pkt. proc. w grupie wiekowej 18–24 lata, z 14 do 19 proc. Jeszcze większą zmianę odnotowano wśród kobiet w wieku 25–34 lata. W tej grupie udział osób niezainteresowanych polityką wzrósł z 13 do 20 proc., czyli o 7 pkt. proc.

Mniejsze zainteresowanie polityką nie musi jednak oznaczać mniejszego udziału w wyborach. Jak podkreśla CBOS, deklarowana gotowość do głosowania wśród kobiet w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie.

Badanie CBOS: Wykształcenie i miejsce zamieszkania mają znaczenie

Z danych CBOS wynika także, że zainteresowanie polityką jest powiązane z poziomem wykształcenia. Im wyższe wykształcenie respondentek, tym częściej deklarują one zainteresowanie sprawami politycznymi.

Kobiety z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym ponad trzykrotnie częściej przyznają, że nie interesują się polityką, niż kobiety z wykształceniem wyższym. W 2026 r. wzrósł również odsetek deklaracji braku zainteresowania polityką wśród kobiet z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym. W obu grupach zmiana wyniosła 4 pkt. proc.

Istotne różnice występują również w zależności od miejsca zamieszkania. Największe zainteresowanie polityką deklarują mieszkanki miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców. W latach 2022–2026 w tej grupie ponad jedna czwarta kobiet określała swoje zainteresowanie jako duże lub bardzo duże.

Odmienną tendencję widać na wsiach i w najmniejszych miastach, gdzie zainteresowanie polityką stopniowo słabnie. W pierwszej połowie 2026 r. nikłe lub żadne zainteresowanie tą tematyką deklarowało 47 proc. mieszkanek wsi oraz 44 proc. mieszkanek najmniejszych miast.

Kobiety częściej deklarują poglądy lewicowe

CBOS zwraca również uwagę na różnice między kobietami i mężczyznami w deklarowanych poglądach politycznych. Kobiety rzadziej określają swoje poglądy jako prawicowe, częściej natomiast skłaniają się ku lewicy. Różnice te są szczególnie widoczne wśród najmłodszych respondentek, kobiet z wyższym wykształceniem oraz mieszkanek największych miast.

W grupie kobiet w wieku 18–24 lata najwyższy udział deklaracji poglądów lewicowych odnotowano w latach 2020–2021. Wówczas przekraczał on 40 proc. CBOS wiąże tę zmianę z zaostrzeniem prawa dotyczącego przerywania ciąży po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r.

W kolejnych latach odsetek młodych kobiet deklarujących poglądy lewicowe ustabilizował się na poziomie 36–38 proc. – wynika z danych pracowni.