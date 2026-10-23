Jak wynika z danych CBOS, zainteresowanie polityką wśród kobiet od lat pozostaje niższe niż wśród mężczyzn. Obecnie 45 proc. ankietowanych kobiet ocenia je jako średnie, a 25 proc. jako niewielkie. Duże zainteresowanie życiem politycznym deklaruje 12 proc. kobiet, natomiast bardzo duże – 3 proc.
Tymczasem wśród mężczyzn odsetek osób wykazujących duże lub bardzo duże zainteresowanie polityką wynosi 27 proc. W tej grupie 21 proc. określa swoje zainteresowanie jako duże, a 6 proc. jako bardzo duże.
Badanie wskazuje, że polityką najbardziej interesują się kobiety z najstarszych grup wiekowych. Wśród respondentek, które ukończyły 65 lat, duże lub bardzo duże zainteresowanie życiem politycznym deklaruje 21 proc. Dla porównania, w grupie kobiet w wieku 25–44 lata odsetek ten wynosi 10 proc., a wśród kobiet w wieku 18–24 lata – 14 proc.
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CBOS zwraca jednocześnie uwagę na wzrost liczby młodych kobiet, które deklarują całkowity brak zainteresowania polityką. W porównaniu z poprzednim rokiem odsetek ten zwiększył się o 5 pkt. proc. w grupie wiekowej 18–24 lata, z 14 do 19 proc. Jeszcze większą zmianę odnotowano wśród kobiet w wieku 25–34 lata. W tej grupie udział osób niezainteresowanych polityką wzrósł z 13 do 20 proc., czyli o 7 pkt. proc.
Mniejsze zainteresowanie polityką nie musi jednak oznaczać mniejszego udziału w wyborach. Jak podkreśla CBOS, deklarowana gotowość do głosowania wśród kobiet w ostatnich latach utrzymuje się na zbliżonym poziomie.
Z danych CBOS wynika także, że zainteresowanie polityką jest powiązane z poziomem wykształcenia. Im wyższe wykształcenie respondentek, tym częściej deklarują one zainteresowanie sprawami politycznymi.
Kobiety z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym ponad trzykrotnie częściej przyznają, że nie interesują się polityką, niż kobiety z wykształceniem wyższym. W 2026 r. wzrósł również odsetek deklaracji braku zainteresowania polityką wśród kobiet z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym oraz zasadniczym zawodowym. W obu grupach zmiana wyniosła 4 pkt. proc.
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Istotne różnice występują również w zależności od miejsca zamieszkania. Największe zainteresowanie polityką deklarują mieszkanki miast liczących ponad 500 tys. mieszkańców. W latach 2022–2026 w tej grupie ponad jedna czwarta kobiet określała swoje zainteresowanie jako duże lub bardzo duże.
Odmienną tendencję widać na wsiach i w najmniejszych miastach, gdzie zainteresowanie polityką stopniowo słabnie. W pierwszej połowie 2026 r. nikłe lub żadne zainteresowanie tą tematyką deklarowało 47 proc. mieszkanek wsi oraz 44 proc. mieszkanek najmniejszych miast.
CBOS zwraca również uwagę na różnice między kobietami i mężczyznami w deklarowanych poglądach politycznych. Kobiety rzadziej określają swoje poglądy jako prawicowe, częściej natomiast skłaniają się ku lewicy. Różnice te są szczególnie widoczne wśród najmłodszych respondentek, kobiet z wyższym wykształceniem oraz mieszkanek największych miast.
W grupie kobiet w wieku 18–24 lata najwyższy udział deklaracji poglądów lewicowych odnotowano w latach 2020–2021. Wówczas przekraczał on 40 proc. CBOS wiąże tę zmianę z zaostrzeniem prawa dotyczącego przerywania ciąży po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r.
W kolejnych latach odsetek młodych kobiet deklarujących poglądy lewicowe ustabilizował się na poziomie 36–38 proc. – wynika z danych pracowni.
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