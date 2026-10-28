Natasza Geldon pracowała w ochronie Grand Hotelu w Sopocie i była jednym ze źródeł dla dziennikarzy Onetu, Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza, którzy w kampanii opisywali przeszłość kandydata na urząd prezydenta. Widziała scenę wprowadzania przez Nawrockiego nieznanej kobiety i mężczyzny do windy dla gości. Zdziwiło ją to. – A Karol tylko odpowiedział, że można sobie dorobić, wprowadzając dziewczyny do gości, i jeśli miałabym ochotę, to też mogę się przyłączyć – zeznała. Na podstawie tej rozmowy uznała, że wprowadzaną parą była „prostytutka i alfons”, a propozycji dorobienia sprzeciwiła się w ostrych słowach.