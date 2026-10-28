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Waldemar Żurek
Nie wiem, czy ktoś jeszcze przejmuje się takimi zestawieniami jak Światowy Indeks Wolności Prasy. W epoce mediów społecznościowych i kłamstwa na masową skalę to pewnie anachronizm. Niemniej powinien się liczyć przynajmniej dla nas, dziennikarzy, bo jest niczym innym jak lustrem, w którym odbija się powaga naszego zawodu. I relacja pomiędzy zasadą wolności słowa a instytucjami państwa.
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