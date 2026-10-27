Przejrzałem komentarze poważnych, światowych – nie tylko hiszpańskich – mediów. Przekaz jest wyjątkowo zgodny: niespodzianki nie było. Ballon d’Or Féminin, czyli Złota Piłka w kategorii kobiet trafiła we właściwe ręce.

Po raz trzeci prestiżowe trofeum dla najlepszej piłkarki świata odebrała Hiszpanka Alexia Putellas nazywana w swoim kraju Królową. W sezonie 2025/2026, za który nagradzano, wybrana została najlepszą zawodniczką Ligi Mistrzyń, strzeliła w niej dla Barcelony, której barwy wtedy reprezentowała, siedem goli, w tym kluczowe w ćwierćfinale i półfinale. Jako kapitanka poprowadziła swój klub do triumfu w Champions League, do mistrzostwa kraju, a reprezentację do zwycięstwa w Lidze Narodów. Z Angielkami w wygranym 4:0 meczu ustrzeliła dublet, a Hiszpanki w dużej mierze dzięki niej awansowały bezpośrednio na przyszłoroczny mundial w Brazylii.