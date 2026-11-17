Jak przekazał LoveKraków.pl wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski, władze nie zamierzają składać obietnic w związku z budową metra. – Wycofujemy się z tego projektu – podkreśla. Portal poinformował także o projekcie złagodzenia wymogów Strefy Czystego Transportu, zakładającym m.in. szersze zwolnienia i opóźnienie daty granicznej, po której mieszkańcy nie będą mogli nabywać starych samochodów, a także ograniczenie Strefy do mniejszego obszaru.

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W projekcie budżetu Krakowa na 2027 r. nie przewidziano środków na przygotowania do budowy metra. Miasto szykuje też zmiany w magistracie. Zlikwidowany zostanie referat ds. metra – podaje LoveKraków.pl. Z kolei projekt dotyczący SCT trafi na obrady Rady Miasta.

Władze mogą wrócić do budowy metra. Jest warunek

Lokalny portal podkreśla jednak, że otoczenie prezydenta Łukasza Gibały nie wyklucza powrotu do projektu w przyszłości. Jest jednak warunek - miasto musiałoby uzyskać wielomiliardowe wsparcie na inwestycję.

– Jak Donald Tusk przyjedzie i da – a nie obieca – kilka miliardów złotych na budowę metra, to oczywiście będziemy to robić. Jednak chyba nikt na to już nie liczy – mówi LoveKraków.pl osoba z bliskiego otoczenia prezydenta Krakowa.

Miasto zamierza jednak inwestować w tramwaje. W 2027 r. mają rozpocząć się prace nad utworzeniem siedmiu nowych tras, m.in. do osiedla Kliny oraz zapowiadanych od lat połączeń z Azorami.

Kraków łagodzi SCT i zmniejsza jej zakres

Zamiast rozległego obszaru, pokrywającego znaczną większość Krakowa, Strefa Czystego Transportu ma objąć jedynie ścisłe centrum – chodzi o obszar wewnątrz pierwszej obwodnicy miasta, powiększony o część obszaru poza nią, w kierunku alei Krasińskiego. Zmiana ta, jak zapowiedział wiceprezydent miasta Jan Hoffman, mogłaby wejść w życie już w lutym lub marcu 2027 roku – na to potrzeba jednak poparcia Rady Miasta.

– Chcę też przypomnieć, ponieważ oczywiście my tylko prezentujemy projekt, ale ten projekt musi uzyskać większość w Radzie Miasta Krakowa – zaznaczył Hoffman.

Strefa przewiduje także nowe zasady zwolnień dla mieszkańców. Będą one dotyczyć samochodów nabytych przez Krakowian przed 1 stycznia 2029 roku. Za tymi zmianami także muszą opowiedzieć się radni.