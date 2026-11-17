Prezydent Krakowa Łukasz Gibała
Miasto rezygnuje z planów budowy metra, łagodzi też wymogi dotyczące SCT
Jak przekazał LoveKraków.pl wiceprezydent Krakowa Karol Wałachowski, władze nie zamierzają składać obietnic w związku z budową metra. – Wycofujemy się z tego projektu – podkreśla. Portal poinformował także o projekcie złagodzenia wymogów Strefy Czystego Transportu, zakładającym m.in. szersze zwolnienia i opóźnienie daty granicznej, po której mieszkańcy nie będą mogli nabywać starych samochodów, a także ograniczenie Strefy do mniejszego obszaru.
W projekcie budżetu Krakowa na 2027 r. nie przewidziano środków na przygotowania do budowy metra. Miasto szykuje też zmiany w magistracie. Zlikwidowany zostanie referat ds. metra – podaje LoveKraków.pl. Z kolei projekt dotyczący SCT trafi na obrady Rady Miasta.
Lokalny portal podkreśla jednak, że otoczenie prezydenta Łukasza Gibały nie wyklucza powrotu do projektu w przyszłości. Jest jednak warunek - miasto musiałoby uzyskać wielomiliardowe wsparcie na inwestycję.
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– Jak Donald Tusk przyjedzie i da – a nie obieca – kilka miliardów złotych na budowę metra, to oczywiście będziemy to robić. Jednak chyba nikt na to już nie liczy – mówi LoveKraków.pl osoba z bliskiego otoczenia prezydenta Krakowa.
Miasto zamierza jednak inwestować w tramwaje. W 2027 r. mają rozpocząć się prace nad utworzeniem siedmiu nowych tras, m.in. do osiedla Kliny oraz zapowiadanych od lat połączeń z Azorami.
Zamiast rozległego obszaru, pokrywającego znaczną większość Krakowa, Strefa Czystego Transportu ma objąć jedynie ścisłe centrum – chodzi o obszar wewnątrz pierwszej obwodnicy miasta, powiększony o część obszaru poza nią, w kierunku alei Krasińskiego. Zmiana ta, jak zapowiedział wiceprezydent miasta Jan Hoffman, mogłaby wejść w życie już w lutym lub marcu 2027 roku – na to potrzeba jednak poparcia Rady Miasta.
– Chcę też przypomnieć, ponieważ oczywiście my tylko prezentujemy projekt, ale ten projekt musi uzyskać większość w Radzie Miasta Krakowa – zaznaczył Hoffman.
Strefa przewiduje także nowe zasady zwolnień dla mieszkańców. Będą one dotyczyć samochodów nabytych przez Krakowian przed 1 stycznia 2029 roku. Za tymi zmianami także muszą opowiedzieć się radni.
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