Jeśli chodzi o wydarzenia w Paryżu, czuję się na bieżąco – wysłuchałam właśnie sześcioodcinkowej serii o rewolucji francuskiej przygotowanej przez Toma Hollanda i Dominica Sandbrooka, brytyjskich historyków i autorów mojego ulubionego podcastu „The Rest Is History” (polecałam już nieraz, ale znowu to zrobię). Żarty na bok, zwłaszcza że wiosną we Francji wybory prezydenckie. No dobrze, jeszcze chwilę pożartuję: taka już jest francuska ekspresja protestu.