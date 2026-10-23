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Jeśli chodzi o wydarzenia w Paryżu, czuję się na bieżąco – wysłuchałam właśnie sześcioodcinkowej serii o rewolucji francuskiej przygotowanej przez Toma Hollanda i Dominica Sandbrooka, brytyjskich historyków i autorów mojego ulubionego podcastu „The Rest Is History” (polecałam już nieraz, ale znowu to zrobię). Żarty na bok, zwłaszcza że wiosną we Francji wybory prezydenckie. No dobrze, jeszcze chwilę pożartuję: taka już jest francuska ekspresja protestu.
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