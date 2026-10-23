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Estera Flieger: Politykom nie należy pomagać, tylko od nich wymagać

To, że Polacy nie wychodzą na ulice jak Hiszpanie czy Francuzi, wcale nie oznacza, że nie żyją podobnymi problemami, które na końcu mogą zdecydować np. o tym, czy wezmą udział w wyborach.

Publikacja: 23.10.2026 04:42

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Estera Flieger: Politykom nie należy pomagać, tylko od nich wymagać

Foto: REUTERS/Abdul Saboor

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Estera Flieger

Jeśli chodzi o wydarzenia w Paryżu, czuję się na bieżąco – wysłuchałam właśnie sześcioodcinkowej serii o rewolucji francuskiej przygotowanej przez Toma Hollanda i Dominica Sandbrooka, brytyjskich historyków i autorów mojego ulubionego podcastu „The Rest Is History” (polecałam już nieraz, ale znowu to zrobię). Żarty na bok, zwłaszcza że wiosną we Francji wybory prezydenckie. No dobrze, jeszcze chwilę pożartuję: taka już jest francuska ekspresja protestu

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