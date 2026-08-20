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AS Monaco to jedyny taki klub w Europie. Grasz przed księciem w stroju od księżnej

Rywal Górnika Zabrze w grze o Ligę Konferencji, AS Monaco, to pod wieloma względami klub inny niż wszystkie.

Publikacja: 20.08.2026 08:30

Kamil Glik, w latach 2016-2020 filar obrony AS Monaco: – Dla piłkarza, który szuka spokoju po meczac

Kamil Glik, w latach 2016-2020 filar obrony AS Monaco: – Dla piłkarza, który szuka spokoju po meczach, to idealne miejsce

Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Bartosz Nosal

Dzięki udziałowi w ostatnich piłkarskich mistrzostwach świata, takie kraje jak Republika Zielonego Przylądka czy Curaçao przebiły się do szerszej świadomości, a wzmianki w mediach z całego globu wykraczają poza klasyczną wycenę marketingową. Państwa, którym taka sztuka się nie powiodła – jak Rwanda, Azerbejdżan czy Malezja – promowały się już wcześniej przez reklamy na koszulkach najsłynniejszych klubów.

Z kolei za sprawą gry w europejskich pucharach, każdy szanujący się kibic na Starym Kontynencie kojarzy nazwy wielu miast i miasteczek nawet zupełnie nieatrakcyjnych z turystycznego punktu widzenia. Bez problemu wskaże też ledwo widocznych na mapie uczestników reprezentacyjnych rozgrywek, w tym takie terytoria zależne jak Wyspy Owcze i Gibraltar czy księstwa – Andorę, Liechtenstein czy Luksemburg.

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