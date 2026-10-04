Informację o śmierci siostry Anastazji przekazało w mediach społecznościowych Zgromadzenie Córek Bożej Miłości. „Nasza Siostra Anastazja już w ramionach Ojca” - napisano w pożegnalnym wpisie.

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Krystyna Pustelnik urodziła się w listopadzie 1950 roku w Dylągowej na Podkarpaciu. Jej rodzinny dom spłonął podczas ataku oddziałów UPA, a ojciec zmarł, gdy miała zaledwie pół roku. Jej przygoda z gotowaniem rozpoczęła się po wstąpieniu do zakonu. Siostra Anastazja przygotowywała posiłki najpierw dla dzieci z niepełnosprawnościami, a później dla wspólnoty krakowskich jezuitów.

W sumie zakonnica napisała 17 książek z przepisami, które rozeszły się w ponad 4 milionach egzemplarzy.

Za swój wkład w edukację kulinarną polskich rodzin została uhonorowana w 2019 roku nagrodą Feniks Specjalny.

Agencja Associated Press porównała ją do brytyjskiej gwiazdy kulinarnych programów Nigelli Lawson, a czeska dziennikarka zestawiła ją z Jamiem Oliverem. „Gość Niedzielny” umieścił jej portret na okładce, nadając jej tytuł „Pierwszej Kucharki Rzeczypospolitej”.

W 2018 roku przeszła na emeryturę i zamieszkała w klasztorze na krakowskiej Woli Justowskiej.