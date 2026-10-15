Bayer 04 Leverkusen, rywal Lecha Poznań w Lidze Europy, to klub wyjątkowy z kilku powodów. Z inicjatywą założenia go wyszli sami pracownicy firmy farmaceutycznej, którzy w lutym 1903 r. w liczbie 170 podpisali się pod listem do zarządu. Przydomek „Die Werkself” („Drużyna zakładowa”), który towarzyszy zespołowi od lat, ma więc swoje umocowanie w historii.

Ten pierwotny i nierozerwalny związek z koncernem farmaceutycznym – podobnie jak w przypadku VfL Wolfsburg, klubu Volkswagena – sprawia, że to jedyne dwa kluby Bundesligi wyłączone z zasady „50+1”. Reguła ta stanowi, że większość udziałów w spółce (minimum 51 proc.) musi należeć do klubu macierzystego (stowarzyszenia), co uniemożliwia przejęcie kontroli przez zewnętrznych inwestorów. Widocznym znakiem związku klubu z koncernem farmaceutycznym było przez lata jego wielkie logo umieszczone na środku koszulek piłkarzy. W latach 90. zastąpione zostało reklamami lekarstw – od środków na zgagę, przez tabletki na kaca, aż po słynną aspirynę.