O sprawie poinformował portal Trojmiasto.pl, powołując się na informacje Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG).

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Jak przekazał Tadeusz Gruchalla z MOSG, mężczyźni pracowali przy nielegalnej produkcji papierosów. Zajmowali się przede wszystkim bezpośrednią obsługą linii produkcyjnych. Wytwarzane w ten sposób wyroby tytoniowe miały trafiać na rynek bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Śledztwo w tej sprawie prowadzono pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Wszystkim zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

W działania zaangażowani byli funkcjonariusze placówek Straży Granicznej w Gdańsku, Gdyni, Władysławowie i Elblągu. Po zakończeniu procedur administracyjnych wobec dziewięciu mężczyzn wydano decyzje zobowiązujące ich do powrotu. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Siedem lat zakazu wjazdu do strefy Schengen

Wszyscy wydaleni Białorusini otrzymali siedmioletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz pozostałych państw strefy Schengen.

Jak informuje Trojmiasto.pl, kilka dni temu funkcjonariusze Straży Granicznej z Gdańska, Gdyni, Władysławowa i Elbląga zorganizowali konwoje do granicy z Białorusią. Mężczyzn doprowadzono do przejścia granicznego w Terespolu, skąd zostali przekazani stronie białoruskiej.

184 decyzje o wydaleniu cudzoziemców od początku roku

Z danych przekazanych przez Tadeusza Gruchallę wynika, że od początku roku wydano 184 decyzje zobowiązujące cudzoziemców różnych narodowości, którzy weszli w konflikt z prawem, do opuszczenia Polski.

Do tej pory wykonano 124 takie decyzje. Oznacza to, że osoby objęte tymi rozstrzygnięciami przymusowo opuściły terytorium kraju.

– W stosunku do pozostałych osób wykonanie decyzji powrotowych pozostaje w toku ze względów niezależnych od Straży Granicznej – podsumował rozmówca portalu Trojmiasto.pl.