Aleksandr Łukaszenko o połączeniu Białorusi z Rosją: Mamy wspólną ojczyznę

- To niemożliwe i nie do zrealizowania – mówił też Łukaszenko w kontekście połączenia Białorusi z Rosją. Jak dodał w czasie jego licznych rozmów z Władimirem Putinem taki temat nigdy się nie pojawił choć, jak dodał, w Rosji pojawia się on w „wysokich kręgach”. - Powinniśmy to odrzucić. Mamy wystarczająco wielu specjalistów, by – mając dwa suwerenne państwa – zbudować bliskie relacje w Państwie Związkowym, stworzyć Państwo Związkowe. Zbudujemy relacje, które będą bliższe i silniejsze niż w państwie unitarnym. Nikt nie będzie przez nikogo obrażany. Potrzebujemy tego – podkreślił.



Łukaszenko ostrzegał też, że w przypadku połączenia Białorusi i Rosji mogłoby dojść do pojawienia się ruchu oporu i ataków terrorystycznych. - Dlaczego? Bo zostaliby do tego popchnięci. Popłynęłyby do nich materiały wybuchowe – mówił o buntujących się przeciwko połączeniu Białorusinom. - To nie średniowiecze, gdy zajmowało się terytorium, płaciło podatki i wszystko było ok - świat się zmienił, świat jest inny. Dlatego nie należy stawiać sobie głupich celów, zawsze trzeba myśleć o tym, co się stanie potem – podsumował.