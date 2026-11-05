Próbom nowego systemu przeciwlotniczego towarzyszyło pokazowe szkolenie ogniowe z użyciem strategicznych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu – informuje agencja KCNA. Komunikat potwierdza wcześniejsze doniesienia Seulu o północnokoreańskiej próbie rakietowej.

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Korea Północna wystrzeliła pociski, które spadły do Morza Japońskiego

Z depeszy agencji KCNA dowiadujemy się, że podczas próby przeciwlotniczej potwierdzono niezawodność i właściwości techniczne nowych materiałów, „inteligentnego, wielokrotnego złożonego systemu naprowadzania”, zdolności identyfikacji i śledzenia celów oraz urządzeń przetwarzających dane z wykrywania. Nie podano jednak, jaki zasięg ma nowa broń.

Jednocześnie uczestniczący w szkoleniu pododdział ogniowy wchodzący w skład jednostki strategicznych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Strefy Wschodniej „perfekcyjnie wykonał zadanie uderzenia w pozorowany cel lotniskowy” – pisze w depeszy KCNA.

Wcześniej Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS) informowało o wykryciu „kilku pocisków” wystrzelonych przez Koreę Północną z rejonu Sondok w prowincji Hamgjong Południowy w stronę Morza Japońskiego. Według południowokoreańskiej armii przeleciały one mniej niż 300 km.

Agencja Reutera poinformowała o oświadczeniu Ministerstwa Obrony Korei Północnej, które oświadczyło podczas briefingu prasowego, że Korea Płn. dzień wcześniej „mogła wystrzelić różnego rodzaju pociski”. Wojska Korei Płd. i USA nadal mają prowadzić analizę dotyczącą tej próby rakietowej.

Kolejna demonstracja siły w wykonaniu Korei Północnej zbiegła się z wydaniem oświadczenia przez Kim Jo Dzong, wpływową siostrę północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una, w reakcji na przypisanie Pjongjangowi odpowiedzialności za cyberatak na giełdę kryptowalut Binance. Kim Jo Dzong odniosła się do możliwości podjęcia przez Pjongjang rozmów z Waszyngtonem zaznaczając, że Korea Północna „nie utożsamia ich bezwzględnie z interesem narodowym”.

Korea Północna przeprowadziła w ostatnich dniach serię testów rakietowych

Ostatnia seria testów uzbrojenia Pjongjangu obejmuje wystrzelenie 29 października ok. 10 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu z wyrzutni 600 mm (KN-25), przeprowadzoną 31 października próbę taktycznego pocisku balistycznego z głowicą kasetową, testy strategicznych pocisków manewrujących przeprowadzone na początku tygodnia oraz najnowszą próbę systemu rakiet przeciwlotniczych.