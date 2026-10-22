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O politycznej strategii Jarosława Kaczyńskiego, kalkulacjach Donalda Tuska i rozgrywce, która nie zakończy się wraz z najbliższymi wyborami, Marzena Tabor-Olszewska rozmawia w podcaście „Rzecz w tym” z Michałem Kolanką, dziennikarzem działu wydarzeń „Rzeczpospolitej”.
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