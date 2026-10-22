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„Rzecz w tym”: Kaczyński mobilizuje wojsko, Tusk gra Trybunałem

Protesty pod Trybunałem Konstytucyjnym, walka o prawicową hegemonię, polityczne plany Mateusza Morawieckiego i Karola Nawrockiego oraz nowa rola Andrzeja Domańskiego. Czy spór o praworządność rzeczywiście przesądzi o wyniku wyborów w 2027 r., czy ważniejsze okażą się gospodarka i zadłużenie państwa?

Publikacja: 22.10.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Kolanko

O politycznej strategii Jarosława Kaczyńskiego, kalkulacjach Donalda Tuska i rozgrywce, która nie zakończy się wraz z najbliższymi wyborami, Marzena Tabor-Olszewska rozmawia w podcaście „Rzecz w tym” z Michałem Kolanką, dziennikarzem działu wydarzeń „Rzeczpospolitej”.

Protesty pod Trybunałem i walka o prawicową hegemonię

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