„Rzecz w tym”: Kaczyński mobilizuje wojsko, Tusk gra Trybunałem

Protesty pod Trybunałem Konstytucyjnym, walka o prawicową hegemonię, polityczne plany Mateusza Morawieckiego i Karola Nawrockiego oraz nowa rola Andrzeja Domańskiego. Czy spór o praworządność rzeczywiście przesądzi o wyniku wyborów w 2027 r., czy ważniejsze okażą się gospodarka i zadłużenie państwa?

