Stołeczna policja przekazała na portalu X, że policjanci zatrzymali jednego z liderów ruchu Rodacy Kamraci, realizując postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. „Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych mężczyzna zostanie zgodnie z dyspozycją sądu doprowadzony do aresztu śledczego w celu odbycia kary pozbawienia wolności” – dodano.

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We wrześniu Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał oskarżonego Wojciecha Olszańskiego, ps. Jaszczur, za winnego publicznego nawoływania do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej podczas zgromadzenia w Grudziądzu w 2022 r. Sąd odwoławczy złagodził wyrok pierwszej instancji, obniżając karę do półtora roku ograniczenia wolności.

Przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Rafał Ryś, odczytując wyrok, wskazał, że sąd uznał Wojciecha Olszańskiego (zgodził się na publikację nazwiska – red.) za winnego tego, że 13 sierpnia w Grudziądzu, w trakcie zgromadzenia pod nazwą Ogólnopolski Marsz im. gen. Tadeusza Rozwadowskiego, przemawiając do uczestników, „publicznie nawoływał do nienawiści wobec osób narodowości żydowskiej z powodu ich przynależności narodowej, przypisując im negatywne cechy, wrogie i podstępne intencje oraz podejmowanie działań ukierunkowanych na istotne pogorszenie sytuacji ekonomicznej obywateli polskich, przedstawiając te osoby jako wrogów Polski zasługujących na śmierć”.

Wymierzona kara polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Sąd Okręgowy w Toruniu w maju 2025 r. skazał go za ten czyn na dwa lata takiego ograniczenia wolności.

Kim jest Wojciech Olszański, pseudonim „Jaszczur”? Były aktor i kontrowersyjny youtuber

Przydomek Wojciecha Olszańskiego nawiązuje do Związku Jaszczurczego – organizacji konspiracyjnej z okresu II wojny światowej, do której Olszański często się odwołuje. Jej symbol nosi na ramieniu munduru stylizowanego na przedwojenny. Charakterystyczny strój stał się jednym z elementów jego wizerunku.

Jak pisał na łamach rp.pl Wiktor Ferfecki, Olszański jest byłym aktorem, znanym m.in. z desek Teatru Narodowego. Jednak większą popularność niż aktor zyskał w swoim drugim wcieleniu – wulgarnego i agresywnego youtubera, kojarzonego zazwyczaj ze skrajną prawicą i nacjonalizmem, choć jego poglądy są trudne do jednoznacznej kwalifikacji z uwagi np. na silny antyklerykalizm.