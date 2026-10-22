Prawnicy BBC poskarżyli się, że Trump opóźnia przesłuchanie – przypomina Associated Press.

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Zamiast na przesłuchanie – na wiec. BBC oskarża polityka o brak powagi

Adwokat reprezentujący BBC Charles Tobin powiedział, że do zakończenia etapu postępowania dowodowego pozostały dwa miesiące, a mimo to „wciąż nie udało się przesłuchać powoda”.

Zwrócił uwagę, że obie strony uzgodniły termin przesłuchania na 16 października, jednak prezydent odwołał je, powołując się na „sprawę o znaczeniu narodowym”. Jak stwierdził Tobin, Trump w rzeczywistości prowadził tego dnia kampanię wyborczą w stanie Georgia.

– Uczestniczył w działalności partyjnej i uznał ją za ważniejszą niż stawienie się na przesłuchaniu – powiedział Tobin.

Sędzia Enjolique Lett orzekła, że Trump musi stawić się na przesłuchaniu do 11 grudnia. W przeciwnym razie mogą zostać nałożone na niego sankcje, włącznie z oddaleniem jego pozwu, chyba że termin zakończenia postępowania dowodowego zostanie przesunięty poza 18 grudnia.

Poszło o zmontowany materiał. BBC przeprasza, ale nie chce płacić

Prezydent złożył w grudniu 2025 r. pozew przeciwko BBC w sądzie na Florydzie w związku z tym, że na tydzień przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 r. w magazynie „Panorama” wyemitowano jego wypowiedzi z 6 stycznia 2021 r. zmontowane w sposób sugerujący, że zachęcał swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.

Trump domaga się 10 mld dol. – 5 mld za zniesławienie i 5 mld za naruszenie przepisów o praktykach handlowych. BBC przeprosiła amerykańskiego prezydenta, ale odrzuciła żądanie odszkodowania.