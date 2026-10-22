Obiecaliśmy, dowieziemy. Taką narrację podawali politycy PSL i KO, gdy pytano ich o zniesienie dwukadencyjności. Ustawa z czasów rządów PiS ograniczyła możliwość sprawowania władzy wójtom, burmistrzom i prezydentom do dwóch kadencji. Realnie dotyczy 60 proc. z nich, którzy rządzą co najmniej od 2018 r. Ich druga kadencja skończy się w 2029 r.

Ustawa o zniesieniu dwukadencyjności od początku miała w Sejmie pod górkę. Najpierw PSL-owi trudno było zebrać poparcie, dopiero gdy zdanie zmienił Donald Tusk, było łatwiej się policzyć. Jesienią ubiegłego roku, gdy ogłoszono konsultacje społeczne ustawy, ruchy miejskie, aktywiści, organizacje społeczne, skrzyknęły się i złożyły aż 2800 stanowisk. Prawie osiemdziesiąt proc. było przeciw zniesieniu ograniczenia. To pokazywało rozjazd między celami polityków a zdaniem obywateli. Na początku tego roku ustawa miała trafić pod głosowania, ale w ostatniej chwili spadła, gdy PSL odkrył, że nie znajdzie większości.